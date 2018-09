Des traces de cuivre retardent le nouveau quartier de Pully

Les travaux de construction de cent vingt-six logements sur le beau terrain des Boverattes, à Pully, ont repris il y a deux semaines. Les travaux ont été interrompus début avril après une mauvaise surprise: la découverte de traces de cuivre dans les sols. Il a fallu évacuer et stocker les terres dans un lieu sécurisé.

«Au début du siècle passé, il y avait ici des cultures de vigne. C’est le traitement de la vigne qui a amené ces résidus de cuivre», explique la municipale Lydia Masmejan.

La mise en décharge des terres a évidemment généré des frais supplémentaires. D’où un débat d’ordre financier: qui, de la compagnie d’assurances Vaudoise Vie (détentrice du droit de superficie) ou de la Ville de Pully (propriétaire du terrain) devait payer la note? La question a donné lieu à d’âpres négociations. «Mais nous avons trouvé un très bon accord», indique Lydia Masmejan, qui se refuse à révéler les chiffres. «Les frais de revalorisation des déchets ont été répartis entre la Commune et la Vaudoise. Les détails de cet arrangement seront très prochainement communiqués au Conseil communal.»

«C’est un projet qui globalement va bon train, commente la municipale. C’est plutôt un succès, hormis ce petit arrêt qui se solde par une entente avec la Vaudoise.» Elle prévoit la mise à disposition des appartements «peut-être en 2020». Aucune inscription ne sera prise en compte avant la parution des annonces.

Le projet immobilier des Boverattes comprend six bâtiments. Septante pour cent des logements seront destinés aux familles et 30% aux seniors et aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, les appartements seront prioritairement attribués aux familles vivant à Pully, aux personnes travaillant sur le territoire et aux jeunes de moins de 30 ans qui ont habité ici au moins dix ans. Marie Nicollier (24 heures)