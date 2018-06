Deux cents cyclistes prêts à s'affronter à Lausanne

Il y aura un peu plus de cyclistes que d’habitude dans les rues de Lausanne, ce mercredi. Deux cents pour être précis. Âgés entre 15 et 20 ans, ils participeront à la 8e édition du Défi Vélo, une course d’orientation sur deux roues dont l’objectif est de redonner aux jeunes le goût de pédaler.

Cette année, une trentaine d’établissements scolaires et de formation professionnelle romands ont participé à cette action, organisée conjointement depuis 2010 par l’association Pro Vélo et la société Label Vert. Ces derniers mois, environ 3000 élèves ont pris part à des qualifications qui ont été autant d’occasions de se sensibiliser à la pratique du vélo, aux règles de circulation et même à la mécanique. Sur les 200 participants à la finale lausannoise, environ 115 sont des élèves vaudois.

«Des études réalisées par la Confédération montrent que les jeunes utilisent de moins en moins le vélo. On parle d’une baisse d’utilisation de l’ordre de 50% depuis les années 90», explique Mélanie Studer, responsable communication de Label Vert. Pour elle, il s’agit entre autres d’une question d’image: «Le vélo n’est pas perçu comme très trendy. C’est un des aspects sur lesquels nous essayons de travailler, mais sans être moralisateurs sur les bienfaits du vélo. L’idée est que les jeunes expérimentent.»

Mercredi, les finalistes s’élanceront sur la ligne de départ à 13 h 30 sur l’esplanade de Montbenon. Ils parcourront ensuite la ville en quête de points qui leur permettront de récolter des lauriers pour leur classe ou leur établissement. La distribution des prix se déroulera dès 16 h et sera enrichie par plusieurs animations ouvertes au public, dont une exposition de bicyclettes un peu spéciales. «Il y aura des vélos qui produisent de la barbe à papa, du sorbet ou encore de la musique», promet Mélanie Studer. (24 heures)