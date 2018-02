Deuxième test pour le bouquet de tours de Malley

En levant le nez, les habitants de Malley et des alentours verront bientôt apparaître deux curiosités dans le ciel. Pour figurer la hauteur de deux immeubles en projet entre la halte CFF et le viaduc du Galicien, deux ballons seront arrimés à des câbles et flotteront ces prochains jours à 65 m et à 85 mètres du sol. C’est que la planification du futur quartier de Malley aborde un nouveau chapitre, et non des moindres. Lundi, la Municipalité de Prilly a en effet présenté le plan partiel d’affectation (PPA) Viaduc, qui sera à l’enquête du 28 février au 29 mars.

Ce projet est la deuxième pièce à prendre forme dans le vaste puzzle de Malley après le PPA Malley-Gare. Une première étape qui avait fait l’objet de bien des débats au cours d’un référendum en 2016, avec en ligne de mire deux tours d’une hauteur maximale de 63 et 77 mètres. Cela n’avait pas empêché les Prillérans de lui donner leur feu vert à plus de 58%. C’est désormais au tour du PPA Viaduc de se jeter à l’eau, avec deux immeubles de 65 et 85 m. Il devra faire face à d’éventuelles oppositions lors de la mise à l’enquête avant d’être soumis au Conseil communal de Prilly d’ici à la fin de l’année.

85 mètres au lieu de 100

Si tout se passe comme prévu, l’on verra tout d’abord un bâtiment de 65 mètres se greffer à l’extrémité est du centre commercial Malley Lumières, avec à l’intérieur exclusivement du logement. Mais c’est de l’autre côté du chemin du Viaduc que les changements seront les plus notables. Sur la friche qui accueille chaque été la buvette La Galicienne, on verra ainsi se dresser la plus haute tour du quartier de Malley, portant à 40 ou 50% la part de logement dans cette zone. Alors que le bâtiment devait initialement culminer à 100 m, c’est désormais officiel: sa hauteur a été ramenée à 85 mètres, un abaissement qui avait été évoqué dans le cadre du référendum sur Malley-Gare, puis validé courant 2017 par un groupe d’experts chargé d’analyser le PPA Viaduc.

Mais que trouvera-t-on dans cette fameuse tour, outre des appartements? «La première bonne nouvelle, c’est qu’elle abritera un hôtel, se réjouit le syndic de Prilly, Alain Gillièron. C’était pour nous une condition sine qua non, notamment en raison de la fréquentation du futur Centre sportif de Malley.» Autre nouvelle annoncée par l’élu, le bâtiment voisin ne sera pas détruit, mais rénové et continuera d’abriter le Centre de badminton de Lausanne.

Du passage sous le viaduc

L’architecture des bâtiments fera l’objet d’un concours, annoncé pour le courant de l’année 2019. Mais il se doublera aussi d’un concours pour l’aménagement d’espaces publics. «La Galicienne a eu un tel succès qu’il est exclu de ne pas la pérenniser, glisse à ce sujet Alain Gillièron. Ce sera un élément essentiel dans le cahier des charges de ce concours.» Selon le syndic, outre le restaurant, d’autres animations pourraient s’installer au pied de la tour de 85 mètres, mais aussi sous les arches du viaduc. Celles-ci seront en effet ouvertes sur la route de Renens, au nord du quartier, et sur le futur arrêt du tram T1: «Il faudrait que ces arches trouvent une utilité, comme c’est le cas par exemple sous le Grand-Pont, à Lausanne», imagine l’édile.

Outre une présentation publique du PPA le 8 mars (à 19h à la grande salle de Prilly), un atelier participatif sera organisé le 1er mars avec les associations de riverains. Il portera toutefois uniquement sur les aménagements extérieurs. Quant à la hauteur des tours, ainsi que la densité de population du futur quartier, elles pourraient bien ne pas causer de grands débats: «La décision de la population sur Malley-Gare portait aussi sur l’esprit du reste du quartier. Il serait idéaliste d’espérer revenir en arrière», estime notamment Jean-Claude Péclet, de l’association de riverains Avenir Malley. (24 heures)