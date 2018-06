Disparition de Gabriela Amarelle

La Municipalité de Lausanne signale avec tristesse la disparition de Madame Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, des suites d'un arrêt cardiaque.

Gabriela Amarelle a pris la direction du Bureau lausannois pour les immigrés en 2007. Durant son mandat, la politique de la Municipalité dans ce domaine s'est développée à destination non seulement des migrants, mais également des résidents et de l’ensemble des acteurs publics et privés.

Elle a, dans son action, recherché des solutions concrètes s’inscrivant dans un contexte local et régional. Parmi ses nombreuses réalisations, Gabriela Amarelle a notamment mis sur pied des ateliers d’apprentissage du français qui se déroulent chaque été à Vidy et créé une formation des concierges en tant qu’acteurs principaux de l’intégration et du lien social dans la cité. Le prix Diversité-Emploi-Formation ou encore la permanence emploi-formation qui visent toutes deux à favoriser l’intégration professionnelle des immigrés, ont pu voir le jour sous son impulsion. (24 heures)