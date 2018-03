Dix-huit écrivains amateurs racontent «leur» ville de Lausanne

Il est question du métro, de bistrots, de la rue Saint-François, d’un papy vaudois nommé Émile, de l’horlogerie du Maupas ou des marginaux de la Riponne. Des écrivains amateurs s’emparent de Lausanne dans le numéro spécial de la revue littéraire Le Persil, fraîchement paru. Dans une centaine de textes attachants, ces Lausannois de cœur ou d’adresse évoquent des lieux mais surtout des histoires – familiales, amoureuses, intérieures – dévoilant leurs rapports intimes avec la cité. Gabriella Dalla Favera-Signer explique pourquoi «Lausanne est une petite ville qui se prend pour une grande». Christine Godoy rêvasse à la terrasse du National, un jour de marché. Simone Pahud regrette la fermeture de sa chère Bavaria: «Murmures, sourires étouffés, on s’y sentait bien, comme à la maison.» La publication de ces textes est l’aboutissement d’un atelier d’écriture organisé en 2017 par Isabelle Falconnier, la déléguée lausannoise à la politique du livre. «Cette politique vise bien sûr à soutenir la création littéraire et le monde de l’édition, mais aussi à encourager la pratique de l’écriture chez tout un chacun.» C’est ainsi que 32 personnes, des dames surtout, ont été confiées aux bons soins de l’écrivain Marius Daniel Popescu, rédacteur en chef du Persil et animateur de l’atelier. «Après cinq rencontres, 18 participants sont allés au bout de la démarche, exigeante, implicative, chronophage. Quelle belle surprise que ces textes!» salue Isabelle Falconnier. «Une belle aventure, acquiesce Marius Daniel Popescu. Il y a de quoi se réjouir. J’espère avoir transmis aux participants le sens de la ritualisation du banal.» (24 heures)