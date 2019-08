Dix-neuf projets citoyens lorgnent les 100'000 francs de la Ville

«Ce budget exclut toute vision de long terme»

En juillet, SolidaritéS Vaud s’attaquait dans son journal à la politique des quartiers de la Ville, menée par le municipal POP David Payot, via un article de la candidate (Ensemble à Gauche) aux élections fédérales Franziska Meinherz.



Dans un paragraphe consacré au budget participatif, elle déplore qu’il exclue toute vision de long terme et dénonce: «Au lieu de favoriser l’auto-organisation des habitant·e·s et autres intéressé·e·s autour de questions importantes, il monte les différents groupes sociaux et quartiers les uns contre les autres, en les mettant en compétition directe dans l’accès aux ressources.»



Le municipal David Payot répond que le budget participatif relève du court terme, en partie car «cela permet aussi aux habitants et à la Ville de prendre un engagement qu’ils peuvent assumer».



Il estime que certaines infrastructures pourront ensuite être réutilisées et souligne que «le budget participatif s’articule avec d’autres outils en faveur des quartiers pour assurer le moyen et le long terme, en particulier les contrats de quartier, l’animation socioculturelle et la coordination des quartiers».



Concernant la compétition entre quartiers, le municipal affirme que les budgets participatifs mis en place dans le monde entier «produisent moins d’inégalités de participation politique que la démocratie représentative».



Il relève que «les projets soumis au vote sont bien répartis sur la carte de Lausanne, et sont portés, dans la majorité des cas, par des personnes qui n’avaient jamais adressé de propositions aux autorités, ce qui est un immense succès».



Avec un bémol, tout de même: «Des inégalités subsistent, notamment dans les capacités et les ressources de chacun pour élaborer des propositions, c’est une des raisons pour lesquelles la Ville de Lausanne a tenu à mettre en place des permanences dans différents quartiers.»