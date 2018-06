Dix-neuf œuvres d’art… et une petite polémique

«Elles sont apparues l’une après l’autre dans les rues ces derniers jours. Elles font briller nos yeux et interpellent nos esprits. Elles donnent du pep au bourg.» Elles? Dix-neuf œuvres d’art réparties sur un tracé reliant la gare du Lausanne-Échallens-Bercher, trois places du village d’Échallens et le site où sera présenté dans deux mois «Solstices», le spectacle de la 4e Fête du blé et du pain. Ensemble, elles forment «La promenade des sculpteurs». Une exposition d’art en plein air qui, vu la façon dont elle l’a évoquée samedi lors du vernissage, a au moins déjà séduit la municipale du lieu, Corinne Sauty.

Comme le futur spectacle – pour lequel, au passage, il ne reste que la moitié des places à vendre –, les œuvres explorent le thème des quatre éléments. Petites ou grandes, discrètes ou spectaculaires, elles ont été conçues par dix-neuf artistes du canton et de ses abords; chacun a choisi le lieu dans lequel a été placée sa création.

Mais samedi, comme depuis son installation il y a quelques jours, l’une d’entre elles revenait plus souvent que les autres dans les conversations: celle sculptée par Albert György et baptisée «Le Retour». En effet, si, de face, elle représente clairement un couple retrouvant son enfant, sa vision de côté est nettement plus subversive: on peut en effet y voir une personne prodiguant une fellation. Contacté à ce sujet, l’artiste se défend de toute volonté de provocation: «Il s’agit clairement de parents accueillant leur enfant prodigue avec amour. Le vin a peut-être un peu trop coulé à Echallens…»

Quoi qu’il en soit, les dix-neuf œuvres – et même vingt, si l’on compte le passage sous les voies du LEB redécoré par des graffeurs sur le thème du blé et du pain – pourront toutes être découvertes librement durant les trois prochains mois. La page spécifique sur le site www.echallens2018.ch ainsi que des codes QR disposés au pied de chaque œuvre renseignent les visiteurs. Enfin, toutes les œuvres sont à vendre, mais les éventuelles demandes d’achat doivent se faire en direct auprès de chaque artiste. La fête ne perçoit en effet aucune commission dans cette animation, dont le but est de relier l’ensemble des lieux qui accueilleront des festivités du 15 au 26 août prochain. (24 heures)