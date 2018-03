Donner de l'air au marché de Lausanne avant qu'il ne meure

La conseillère socialiste Anne-Françoise Decollogny est inquiète pour le marché à Lausanne. Elle constate que les stands sont de plus en plus clairsemés, en particulier le mercredi matin. Par exemple, à la rue de Bourg, les étals ne remplissent plus l’entier du pavé et se dispersent comme «autant d’îlots un peu perdus».

L’élue a rédigé un postulat qui a remporté un franc succès lors de la dernière séance du Conseil communal. À l’unanimité, le corps délibérant a renvoyé le texte à la Municipalité, lui demandant de faire quelque chose.

«Une réflexion doit être menée, notamment pour que des quartiers puissent accueillir des marchés»

Une telle demande n’est pas nouvelle. En 2013, l’écologiste Élisabeth Müller avait proposé d’élargir les horaires. L’Exécutif n’a pas (encore) répondu… «Je pense qu’aujourd’hui les mentalités ont évolué, note Anne-Françoise Decollogny. Il est rare que le Conseil communal accepte un postulat à l’unanimité. Une réflexion doit être menée, notamment pour que des quartiers puissent accueillir des marchés.» Chailly, le Vallon ou Marterey seraient demandeurs.

L’idée, soutenue par le Conseil communal, consiste aussi à permettre un allongement de l’horaire jusqu’à 16 heures pour mieux coller aux rythmes des habitants de plus en plus pris par leur travail, le matin notamment.

«Autrefois, même le mercredi matin était peuplé, reprend Anne-Françoise Decollogny. Aujourd’hui, on constate un cercle vicieux: moins nombreux sont les stands, moins on a envie d’aller au marché.» L’élue y voit un danger pour la convivialité en ville, le marché permettant aussi de «boire l’apéro et de voir ses amis».

Raréfaction des maraîchers

Mais lors de la séance du Conseil communal, l’UDC Jean-Luc Chollet, paysan à la retraite, a observé que les maraîchers étaient de moins en moins nombreux. La problématique serait moins simple qu’il n’y paraît.

Du côté de la Municipalité, Pierre-Antoine Hildbrand annonce la sortie prochaine d’un préavis sur la redynamisation du commerce. Le texte traitera de tous les aspects. Nul doute: on en reparlera. (24 heures)