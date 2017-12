Élan de solidarité pour les victimes d’un incendie

Le 30 octobre dernier, la Carrosserie des Hunaudières, à Saint-Sulpice, partait en fumée. La famille qui habitait au premier étage, pas couverte par l’assurance incendie, a tout perdu. Aidé par la commune, ce couple avec quatre enfants, qui souhaite garder l’anonymat, était logé dans un hôtel le soir même, avant que les services sociaux ne lui trouvent un appartement provisoire.

Début décembre, lors d’une séance de l’Association Saint-Sulpice Ensemble, Christine Parent, conseillère communale, s’est interrogée sur les actions possibles pour lutter contre la pauvreté. Sensibles à cette cause, trois autres membres de l’association, également des élus, l’ont rejointe, formant ainsi un petit groupe informel. Leur première action a justement été d’aider cette famille dans le besoin. «On s’est dit que c’était une bonne façon de commencer à faire quelque chose», explique Étienne Dubuis.

«Vu que cela se passe dans une petite communauté, la solidarité se manifeste plus facilement. C’est génial»

Ils ont ainsi pris contact avec la famille et ont dressé une liste des objets dont elle avait besoin. Dans la foulée, le groupe a publié un communiqué appelant à la solidarité citoyenne. La première collecte a eu lieu vendredi et plusieurs habitants y ont participé. L’un d’eux, Norbert Guignet, témoigne: «C’était naturel. On devait de toute façon vider l’appartement d’une tante de mon épouse qui vient de nous quitter, donc donner ce qui pouvait servir était évident, explique-t-il avec enthousiasme. Vu que cela se passe dans une petite communauté, la solidarité se manifeste plus facilement. C’est génial.»

La mobilisation n’a pas attendu que la collecte ne commence. «C’est un vrai mouvement de solidarité, se réjouit Étienne Dubuis. Près de la moitié de la liste était déjà complète avant le début de la récolte officielle.» La municipale Anne Merminod se dit «émue» par cette démarche citoyenne: «Mais je ne suis pas surprise. Je pense que les gens sont généreux et ils ont été touchés par l’histoire de cette famille.»

La deuxième récolte aura lieu aujourd’hui, de 10 h à 17 h, à la rue du Centre 37. Les éventuels objets en surplus seront donnés à des associations caritatives. (24 heures)