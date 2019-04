Émoi au gymnase après la mise à pied d’un enseignant

Des propos tenus par un prof du Gymnase Auguste-Piccard, à Lausanne, ont très mal passé auprès de la moitié féminine d’une de ses classes. Au point qu’un certain nombre d’étudiantes se sont plaintes auprès de la Direction générale de l’enseignement post­obligatoire. On n’en saura pas plus pour l’instant sur la nature et la fréquence des faits reprochés à cet enseignant, au nom du respect de la sphère privée et parce qu’une procédure a été ouverte à son encontre.

Une chose est certaine, la plainte des gymnasiennes porte uniquement sur des paroles jugées par elles inappropriées, et non sur des gestes ou des actes. «Le phénomène #MeToo est clairement passé par là», ironise un membre du corps enseignant en s’inquiétant de voir nos contrées contaminées par «les excès des USA où certains hommes n’osent plus emprunter l’ascenseur seuls avec une femme de peur d’avoir des ennuis».

Mise à pied immédiate

Jusqu’où un prof peut-il aller par les temps qui courent? À la lumière de cette affaire, c’est la question anxiogène que se posent des maîtres de gymnase réfractaires au style politiquement correct.

Aux yeux de plusieurs d’entre eux, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), dirigé par Cesla Amarelle, a tiré sur une mouche avec un canon. Et dégainé un peu vite. L’enseignant incriminé a été «libéré de son obligation de travailler» le 28 mars dernier, confirme le porte-parole du DFJC Julien Schekter, sans préciser la raison ni la durée de cette mesure qui relève de la relation employeur-employé et ne peut faire l’objet d’aucune divulgation d’information.

Au sein de l’établissement Auguste-Piccard, la nouvelle de la mise à pied immédiate de l’enseignant a fait l’effet d’une bombe. Du côté des élèves, l’ambiance est électrique. Les étudiantes qui ont dénoncé leur prof passent par de sales moments. Soutenues par certains camarades, elles subissent les critiques acerbes et les sarcasmes de celles et ceux, nombreux, qui apprécient le «franc-parler» de ce maître «charismatique» et regrettent vivement d’être privés de son enseignement.

Climat explosif

Les maîtres ne sont pas moins secoués. Ils ont été informés le jeudi 4 avril de la suspension de leur collègue – «une décision très grave prise sans enquête préalable», insiste l’un d’entre eux – et se sont aussitôt réunis en assemblée extraordinaire pour en discuter. Sans prendre parti sur le fond, ils ont voté une résolution à la quasi-unanimité des 71 personnes présentes (sur un total de 112 profs) et adressé une lettre à Lionel Éperon, le nouveau directeur général de l’enseignement postobligatoire vaudois. «Nous déplorons la manière autoritaire et opaque avec laquelle le Département a agi jusqu’ici dans le cadre de cette affaire», écrivent-ils notamment. «Une telle démarche verticale et directe, contournant toute voie de règlement à l’interne, nous paraît dommageable à l’exercice serein de notre profession, à la bonne entente au sein de l’établissement, et produit également des effets pédagogiques problématiques sur les classes concernées.»

Silence radio

L’assemblée demande aussi au DFJC de procéder de façon plus transparente: «En l’absence d’une information officielle, un climat délétère risque de s’installer dans notre établissement.» Il y a peu de chance que l’ambiance se détende ces prochains jours, le Département se déclarant juridiquement réduit au silence et donc dans l’impossibilité de justifier sa décision. De même, le directeur de l’établissement, Yvan Salzmann, se dit «soumis à un devoir de réserve absolu».

L’apaisement viendra peut-être du syndicat Sud, qui assure la défense de l’enseignant mis à pied en coordination avec l’avocat de ce dernier: «Dès que nous aurons leur aval et que nous aurons obtenu l’accès à toutes les pièces du dossier, nous communiquerons à nos collègues du Gymnase Auguste-Piccard, promet la syndicaliste Françoise Emmanuelle Nicolet. Mais pour l’instant nous ne commentons pas davantage.» (24 heures)