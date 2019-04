En deux jours, le MCBA a conquis le cœur de plus de 21'000 Vaudois

Afin de célébrer la remise des clés de son nouveau bâtiment, le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne (MCBA) a ouvert ses portes le temps d’un week-end et a fait découvrir aux visiteurs l’intérieur de son nouvel écrin, terminé, sur le site de Plateforme 10. Les œuvres ne sont peut-être pas encore accrochées aux murs, mais plus de 21'000 curieux ont tout de même fait le déplacement pour venir découvrir le futur musée. Et la pluie de dimanche n’a de loin pas été un obstacle. Au contraire!

À l’extérieur, les gens font la file pour pouvoir entrer. Dans le hall principal, ils affluent. Certains admirent les hauteurs, d’autres lisent attentivement le guide de présentation, prennent des photos ou se préparent à une visite guidée lors de laquelle ils pourront découvrir les volumineuses et lumineuses salles d’exposition. «J’ai adoré les espaces et j’ai hâte de voir à quoi ça ressemblera une fois que les tableaux seront accrochés, raconte Marcelle Meylan. Je me réjouis que le musée puisse mettre en valeur toutes les œuvres qu’il possède.»

L’architecture du MCBA est l’un des points qui fait l’unanimité auprès des visiteurs. «Le résultat final est magnifique, se réjouissent Didier et Sylviane Colliard. De plus, la forme de la structure reste en accord avec le paysage. En effet, il y avait avant un ancien bâtiment. Il y a donc toujours une cohérence visuelle.»

Hauteur et lumière

André et Rose-Marie Marendaz ne s’attendaient d’ailleurs pas à ce que le musée soit aussi beau: «On passe souvent devant en train, racontent-ils. On a donc vu l’évolution du chantier. On ne s’est cependant pas rendu compte que la structure serait aussi impressionnante. C’est vraiment super!»

Les visiteurs semblent ravis de l’aspect visuel du MCBA. À chaque fois qu’ils rentrent dans les salles, ils lèvent la tête pour admirer les hauteurs et la lumière. «Je me réjouis de voir les œuvres éclairées, à l’intérieur d’une si belle structure», confie Marc Suter. Outre l’aspect visuel, les visiteurs saluent aussi le choix de l’emplacement, à côté de la gare: «C’est une excellente idée. C’est pratique et en plus ça favorise la mobilité douce», observe Marcelle Meylan. Pour André et Rose-Marie Marendaz, cela encouragera les gens à venir. «En plus, ils n’auront pas besoin de s’inquiéter de savoir où parquer», rigole Rose-Marie.

Une chance pour Lausanne

Le futur pôle muséal de Plateforme 10 «est une chance pour les Lausannois», souligne Marcelle Meylan. Didier et Sylviane Colliard ajoutent même que la structure est bénéfique pour tout le canton de Vaud. «Avec le Musée de l’Élysée et le Mudac, le site va être encore plus attractif», complètent Rose-Marie et André. Ce dont Marc Suter se réjouit le plus, ce sont les halles extérieures qui seront animées: «Il faut que les gens viennent et s’approprient l’espace.»

Pour Marcelle Meylan, les coins restauration seront les bienvenus. «La cafétéria du MCBA est nécessaire, plaisante-t-elle. J’ai mis une heure pour visiter le bâtiment alors qu’il n’y a aucune œuvre accrochée. Je pense qu’une fois qu’il sera terminé, il faudra compter plusieurs heures pour faire une visite complète.»

Le bilan du week-end est donc plus que positif. Le conseiller d’État Pascal Broulis est enchanté des retours des visiteurs: «Les gens se sont approprié le bâtiment, ils circulent avec aisance, ils sont très calmes et ils s’émerveillent devant l’architecture, observe-t-il. À 17 h 30 encore, les gens continuent d’affluer.» Il explique que dès demain, les premières œuvres vont commencer à arriver. «Le lieu sera encore plus magique une fois que les tableaux seront accrochés», se réjouit-il. (24 heures)