Entre les chants, le chœur de Thierrens débat de l’avenir agricole

Une jeune citadine divorcée qui va se reconstruire dans la ferme de ses parents. Un promoteur efféminé voulant faire de ce même rural une attraction pour bobos. Un pasteur généreux pressé de placer des sans-abri à la ferme alors qu’il a dix pièces vides dans sa cure. Et, au milieu de tout cela, un agriculteur rebelle rêvant de vivre en autarcie. Avec d’autres, ces personnages forment la partie théâtrale d’«Agricool», spectacle musical écrit par Denis Meylan, alias Bouillon, pour le chœur mixte La Voix des campagnes, à Thierrens.

À une semaine de la première, les répétitions battaient leur plein ce week-end à la grande salle du village, dans une ambiance forcément un peu tendue, mais pas seulement à cause des dizaines de derniers détails à régler. «Agricool» met en effet le doigt sur des problématiques qui touchent tout le monde, et chacun à son avis.

«En plein dedans»

Président du chœur et agriculteur proche de la retraite, Philippe Terrin n’a eu aucune peine à adhérer au texte écrit par l’humoriste: «C’est un peu caricatural, mais par rapport à la pression écolo ou aux aspects paperassiers, il est en plein dedans.»

Pas très étonnant, puisque Bouillon s’est largement inspiré du monde qui l’entoure depuis de nombreuses années sur le plateau du Jorat. «Je l’ai vue, cette évolution. Il y a cinquante ans, la première fois que j’ai joué avec La Voix des campagnes, il y avait encore plein de paysans et ils avaient le temps pour boire un coup. Depuis, on a inventé toutes sortes de machines pour leur simplifier la vie, mais ils n’ont plus le temps», déplore l’humoriste, qui a convié son fils Lucien et son petit-fils Milow sur scène pour marquer ce demi-siècle de collaboration théâtrale.

Denis Meylan — de son vrai nom — ne fait pas semblant d’être touché par les déboires: «Il y a aussi toutes ces règles qu’on leur impose. D’ailleurs, quand j’ai dit que ce serait sympa d’avoir des poules ou des lapins sur scène, la moitié du chœur m’est tombée dessus en me disant que j’étais fou et qu’on n’aurait jamais le droit. Y a quand même quelque chose qui cloche, non?»

Le thème choisi est tellement d’actualité que le débat s’invite jusque dans le livret de fête, où plusieurs tribunes libres ont été confiées à des participants. «Nos enfants nous disent aujourd’hui qu’on a fait tout faux, constate ainsi Christiane, un peu désabusée. J’espère pour eux qu’ils n’auront pas, dans trente ou quarante ans, le même genre de surprise à propos des smartphones et autres tablettes.»

Les discussions sur la thématique se poursuivent même pendant les pauses entre les répétitions. «T’as entendu? Il paraît que même les chevaux, on est obligés de les détenir par deux maintenant? On devrait faire la même chose pour nos vieux», interroge un chanteur rigolard. «C’est normal, lui répond sèchement une chanteuse. Ils n’ont pas la liberté de trouver une compagne, eux!»

Retour à la nature

Chanteuse et épouse d’un agriculteur bio depuis vingt ans, Alexandra Streit veut, elle, se réjouir du bouleversement en cours: «Tous ces citadins qui cherchent à acquérir une fermette ou un jardin sont le symbole d’un retour à la nature plus général. Et ça, c’est quelque chose de très positif.»

Un avis que ne partage qu’en partie Daniel Pasche, un autre des trois derniers agriculteurs membre du chœur. «Les votations fédérales qui approchent sont un vrai défi pour le monde agricole (ndlr: initiatives «Pour une eau propre» et «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse»). Dans ce contexte, je pense qu’il est bien de rappeler quelques réalités. Et je suis sûr que les gags d’un spectacle ont plus d’effet sur les gens que toutes les grandes théories.»