Essertes prie pour ne pas devenir «l’Ecône vaudoise»

«Est-ce que la population d’Essertes est d’accord d’accueillir une telle Église (NDLR: la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) et devenir ainsi «l’Ecône vaudoise?» C’est la crainte dont font part des habitants, via un Avis à la population qu’ils ont distribué dans toutes les boîtes aux lettres de ce village de 388 âmes. Leur peur découle d’un projet lancé par l’Association de fidélité chrétienne (AFC), soit l’antenne vaudoise de la FSSPX, comme l’a rapporté «Le Temps» dans son édition de vendredi.

Supérieur du district de Suisse de la fraternité, l’abbé Pascal Schreiber confirme le projet. Et explique le choix d’Essertes. «Nous avons cherché dans toute la région une maison qui remplisse nos attentes et c’est à Essertes que nous l’avons trouvée, pour une somme de 2 à 3 millions de francs. Nous estimons que les travaux à entreprendre se monteront à 2 millions pour la création d’une école appelée à remplacer celle que nous avons à Villars-Tiercelin.» Le bâtiment recherché doit en effet permettre à la FSSPX de réunir au même endroit école et logement pour les sœurs dominicaines qui assurent l’enseignement. Ce que le site du Gros-de-Vaud ne permet pas.

Se prémunir des foudres divines

À Essertes, cette mise à l’enquête (elle court jusqu’au 6 octobre) cause un émoi certain. À la mesure des craintes éprouvées par les habitants, dont aucun ne souhaite faire part à visage découvert de sa désapprobation vis-à-vis de ce projet qui passe par la transformation d’une vieille ferme séculaire située au cœur de la localité. Et c’est à chaque fois l’enjeu architectural et urbanistique que les Coucous (leur sobriquet) font d’abord résonner, comme s’ils voulaient se prémunir des foudres divines. «Ces gens n’ont pas spécialement bonne presse (lire encadré) et ont été bannis du Vatican», rappelle ce membre d’un petit groupe qui s’est constitué pour renseigner la population et l’inviter à s’opposer au projet. Et de reprendre: «Mais ce n’est pas la raison principale de nos inquiétudes.»

Le dossier de mise à l’enquête fait état de la transformation du bâtiment afin d’y créer une école privée avec chambres pour les surveillantes, de construire un couvert à voitures et aménager douze places de parc. Certains habitants s’y sont déjà opposés.

D'autres affirment qu’ils feront de même. «On parle d’une belle vieille ferme de 1870. Son aspect extérieur sera totalement transformé. Il est question de 18 velux et 3 lucarnes dans le toit, 15 ouvertures en façade côté nord, 16 à l’est…» relève un retraité. Les mots de sacristie, de chapelle et d’oratoire sont aussi avancés comme une litanie. Le tous-ménages donne des chiffres qui ne rassurent pas vraiment la population: annonçant que le bâtiment, une fois transformé, pourra accueillir jusqu’à 300 personnes, il mentionne que 60 élèves et 15 enseignants y sont attendus. «Et peut-être plus, alors que ce projet semble déjà démesuré», souligne cette femme. «Nous tablons sur une trentaine d’élèves et cinq enseignants, au maximum. Par ailleurs, je ne vois pas comment nous pourrions accueillir 300 personnes dans ce bâtiment, affirme l’abbé. Et nous n’envisageons pas de célébrer de messe le dimanche.»

Communication en question

Quoi qu’il en soit, cette habitante est, comme d’autres, fâchée que la population n’ait pas été avertie autrement que par la publication d’un avis d’enquête dans l’hebdomadaire local, «Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat». Cela aurait peut-être permis de tordre le cou à des rumeurs infondées. Comme celle qui s’interrogeait – à tort – sur un éventuel lien de parenté entre le syndic actuel d’Essertes et l’ancien propriétaire du terrain racheté par l’AFC, les deux hommes portant le même patronyme.

Les autorités n’en disent pour l’heure pas davantage. Elles ont invité tous les médias qui les ont sollicitées à un point presse vendredi. Quant au Canton, il répond, par sa responsable CAMAC, que le dossier lui est bien parvenu mais qu’il est «en traitement» et qu’il n’est dès lors pas possible d’informer sur les «résultats intermédiaires».

Ramenant finalement la question religieuse du dossier sur l’autel des débats, certains habitants délient quelque peu leur langue. «Il faut admettre que ce ne sont pas les voisins dont on rêve…» glisse ainsi cette femme. «À Essertes, nous sommes en terre protestante; ce projet ne risque-t-il pas de raviver les animosités religieuses?» s’interroge pour sa part un homme, en jurant ses grands dieux qu’il ne fait pas dans la provocation.