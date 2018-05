Fâchés avec leur cantine, les élèves menacent de la boycotter et font plier les responsables

«Ce n’était pas facile de parler face à des adultes. On avait même peur de se créer des problèmes. Mais finalement, on est très content d’avoir réussi à faire changer quelque chose.» Sans s’en rendre compte, les délégués des classes de l’établissement secondaire Échallens Trois Sapins et leur présidente Simona Krsteva viennent de s’offrir une jolie leçon de civisme: récolte des doléances de leurs camarades, courrier aux responsables, menace de boycott et, enfin, rencontre avec les décideurs débouchant sur des améliorations.

Réfectoire scolaire en cause

À la base de leur action, un mécontentement au sujet de la nourriture servie au réfectoire: tant en matière de quantité, de qualité que de prix. «Le sujet revient régulièrement depuis la création du conseil il y a trois ans, explique la présidente. Nous avions déjà écrit à la direction, qui aurait dû transmettre à l’association scolaire, mais d’après ce qu’on nous a dit, cela n’a pas été fait.»

Toujours est-il que face à l’absence de réponse, le conseil a décidé d’organiser un boycott. Il devait avoir lieu cette semaine, par surprise. Et tout était organisé; même l’achat de nourriture et de boissons de substitution par des classes devant encore récolter des fonds pour leur voyage d’études. Mais le projet a été abandonné à la dernière minute. «Nous avons réalisé que si nous boycottions le réfectoire par surprise, il faudrait jeter la nourriture. Alors nous avons décidé d’avertir le restaurateur qu’une action se préparait.»

Leur courrier a été lu très attentivement cette fois: plusieurs responsables de la société SV Restaurant et de l’Association scolaire intercommunale (ASIRE) se sont déplacés mardi à Échallens pour rencontrer les élèves. «On a l’impression d’avoir été entendu», appréciait d’ailleurs Simona Krsteva au sortir de la réunion.

Selon elle, les responsables ont promis de réétudier le prix des sandwiches (Ndlr: entre 6 fr. et 7 fr. 20 actuellement) et de chercher pourquoi il n’y a souvent plus aucun menu disponible à partir de 12 h 30.

Corrections à apporter

La séance a aussi permis d’éclaircir certains points. Comme le fait que les élèves ont bien le droit de se resservir de légumes et de féculents, et qu’a contrario les quelques enseignants qui dépassaient dans les files d’attente n’auront plus le droit de le faire. Enfin et surtout, le Conseil des délégués sera désormais considéré comme un interlocuteur. «Nous trouvons légitime qu’ils puissent s’exprimer, assure la porte-parole de SV Suisse, Manuela Stockmeyer. Nous attendons plus d’informations de leur part ces prochains jours afin de répondre à leurs attentes de manière adéquate. Notre objectif est d’avoir des clients satisfaits.»

Du côté de l’ASIRE, le directeur Jean-Michel Jacquemet constate que cette histoire met surtout le doigt sur des lacunes de communication. «Je ne peux que féliciter les élèves pour leurs démarches. En tant que responsables de la restauration, nous avons besoin que les informations remontent.» Et de glisser que dans les autres établissements de l’association, les services de SV Restaurant ne suscitent, a priori, pas de critiques.

Quant à la présidente du Conseil des délégués Simona Krsteva, qui pour la petite histoire se verrait bien devenir avocate, elle savoure doublement sa «victoire». Pour une raison particulière: «Pour la première fois, les postes de président, vice-président et secrétaire du conseil sont tous tenus par des filles. Nous avons donc réussi là où les garçons ont échoué.» (24 heures)