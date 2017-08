Fermeture définitive du pont de la Panchaude

Usagers de la route à deux ou à quatre roues, profitez du peu de temps qu’il vous reste pour emprunter le pont de la Panchaude à Pully.

Dès le lundi 4 septembre, l’ouvrage sera interdit à la circulation de façon définitive. La raison: la mise en œuvre du Plan partiel d’affectation Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude N° 2 est en cours avec la construction d’un immeuble de bureaux au ch. de Pallin N° 4. «L’avancement de ce chantier nécessite la fermeture du pont au trafic routier et la suppression des places de parc s’y trouvant», expliquent les autorités. L’ensemble de ces mesures avait été légalisé dans le cadre de l’approbation du plan partiel d’affectation en 2011. Elles n’avaient fait l’objet d’aucune opposition lors de leur publication.

Les automobilistes ne pouvant plus emprunter le pont disposeront de deux itinéraires alternatifs pour accéder au chemin de Pallin. Le premier sera de passer par l’avenue de Rochettaz; le second sera de faire demi-tour au giratoire de Samson-Reymondin.

Après la phase de travaux, le tronçon du pont de la Panchaude sera dédié à la mobilité douce et agrémenté d’un aménagement paysager approprié. Lieu privilégié par son orientation géographique, il jouit d’une situation exceptionnelle et offre aux piétons et aux cyclistes un panorama ouvert sur les Alpes et le Léman.

A l’avenir, d’autres projets urbains sont prévus dans le secteur et c’est tout le quartier Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude qui est amené à se transformer.

(24 heures)