Franche régalade à L’Union d’Épalinges, une adresse qui brille déjà

Nul ne pourra sortir d’ici en disant ne pas en avoir eu pour son argent. Juste en face de la station de métro Croisettes, L’Union a tout pour ravir le plus grand nombre.

Les prix, d’abord, fort raisonnables. La cuisine, surtout. On sent ici le mijoté, le fait maison. Mieux: la personnalité d’un chef décidé à faire plaisir. Et cela fait du bien de découvrir une adresse investie dans la régalade, sans esbroufe mais avec inspiration et un dressage soigné.

La carte (locale et de saison) met en avant des classiques de bistrot modernisés. Le canard rosé est ainsi laqué avec une raisinée, et ça fonctionne. Le trio de salsifis en garniture permet de (re)découvrir ce légume d’hiver par excellence. On en redemande. La joue de porc braisée aux épices a mijoté pendant des heures et sa sauce l’habille d’un subtil goût de miel. Réconfortant et délicieux. En fin de repas, testez l’onctueuse pana cotta aux fruits de la passion, ni trop acide ni trop sucrée.

Les portions sont généreuses et la gratinée à l’oignon, proposée en entrée, calera plus d’un client.

Les esthètes qui chipotent reprocheront au cadre, certes trendy, de manquer d’originalité. L’ancienne pizzeria rénovée en 2019 reprend tous les codes déco dans l’air du temps: teintes vertes et roses, luminaires dorés, papiers peints, motifs jungle… Le lieu n’en est pas moins chaleureux, proposant même un coin canapé pour siroter un verre. N’oublions pas que L’Union est aussi un hôtel. Le premier hôtel-entreprise d’insertion vaudois, pour être précis. Mandatée par le Canton, une société coopérative exploite cet établissement à vocation sociale. Encadrés par des professionnels, des bénéficiaires se forment ici aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration. On les félicite pour le service tip top, efficace et avenant.