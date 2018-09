Fréquentation en chute libre pour le 99e Comptoir Suisse

Le nombre dissipe de façon spectaculaire les derniers doutes sur l’urgence de réinventer le concept du Comptoir Suisse. Avec 61'000 visiteurs, la 99e édition se clôt sur une baisse de fréquentation de près de 43%. Une véritable claque. «Nous nous sommes beaucoup battus ces dernières années pour améliorer la situation du Comptoir, mais là la dégradation s’est accélérée», constate, interdit, René Zürcher, le directeur opérationnel de MCH Beaulieu Lausanne. «Cela prouve la nécessité de poursuivre nos réflexions, en espérant toujours pouvoir présenter un projet ficelé avant la fin de l’année», relève celui qui succédera dès le 30 septembre prochain et de manière ad interim à Michel Loris-Melikoff, puisque ce dernier quittera Lausanne pour se consacrer exclusivement à la direction du salon horloger Baselworld.

Ces chiffres ne surprendront par contre pas les exposants, qui avaient quasi tous grise mine samedi. «Et dire qu’on m’a promis la présence de 140'000 visiteurs quand j’ai signé le contrat, tempêtait Marie-Noëlle Reymond, la patronne du food truck Le Chef Dodo. Je ne couvrirai même pas la location de la place. Ils m’ont vue, mais ils ne me reverront pas. Le chat ne boit jamais deux fois de l’eau chaude.»

Les deux samedis, en particulier, sont restés très en dessous des attentes. Au terme du premier, les responsables de l’exposition sur le Japon ont par exemple donné ou jeté 80 boîtes de sushis. «Nous avons eu beaucoup moins de monde que ce que nous espérions. Moins de la moitié de ce que nous avions eu à la Foire de Martigny il y a deux ans», commentait l’un d’eux.

Le blues touchait aussi les visiteurs, comme ces trois jeunes Lausannois venus en voisins. «C’est dommage, parce que c’est toujours sympa ici. Mais il y a un temps pour tout. Cette année, ça manquait vraiment trop d’animations.» Un peu plus loin, quatre visiteurs aux cheveux blancs pleuraient les grands comptoirs d’autrefois: «C’est malheureux, mais désormais, je viens faire mon Jean-Louis, je mange à la Cave vaudoise et je rentre à la maison. Il n’y a plus rien à voir», déplorait l’homme du groupe, également habitant de la capitale vaudoise.

Seuls les vignerons semblaient avoir tiré leur épingle du jeu. «On devrait finir un peu mieux que l’an passé, se réjouissait Serge Jaunin, de la maison veveysanne Obrist. Ce serait donc dommage de tout arrêter là. Peut-être qu’on pourrait utiliser une partie de l’argent qui était prévu pour les Jeux olympiques pour rendre l’entrée gratuite l’an prochain, pour le 100e?»

En raison de l’abondante actualité, les résultats de samedi et dimanche du Jean-Louis ainsi que ceux des concours de dégustation du Chapeau noir seront publiés dans notre édition de mardi. (24 heures)