Fréquentation en hausse au local d'injection

L’Espace lausannois de consommation sécurisé de drogues (ECS) a révisé son règlement pour coller aux habitudes des usagers. L’inhalation de deux produits en même temps ou successivement - cocaïne base avec héroïne, le plus souvent - est désormais autorisée.

Quarante toxicomanes fréquentent en moyenne tous les jours la structure d’accueil à bas seuil axée sur la réduction des risques liés à la prise de drogues. Au total, 7385 consommations ont été enregistrées depuis son ouverture en octobre dernier, dans les murs de la Fondation ABS.

La fréquentation ne cesse d’augmenter. Quarante passages par jour, donc, contre une trentaine en janvier et une vingtaine le premier mois d’activité. Cinq nouveaux usagers se présentent toutes les semaines.

On est tout de même loin du chiffre de 100 utilisateurs par jour articulés par les autorités lors de la présentation du projet pilote. «Ce n’était pas un objectif en soi mais une estimation, répond Matthieu Rouèche, directeur de la fondation ABS. Nous sommes satisfaits; le rythme correspond à celui qu’on attendait. On savait qu’il faudrait du temps pour que la confiance s’installe et que les gens fréquentent ce lieu.»

«On observe une augmentation de la consommation de cocaïne par inhalation», relève aussi Matthieu Rouèche. L’injection reste le mode de prise de drogues le plus courant à l’ECS, suivies par l’inhalation et le sniff, marginal.

Les toilettes de la Riponne, prisées des toxicomanes, sont fermées en journée depuis le 15 mai sur décision municipale. «Pour le moment, on ne constate pas d’effet sur la fréquentation», indique Matthieu Rouèche. Il est circonspect quant à l’impact d’une telle mesure. «Mettre une pression sur des consommateurs peut être contre productif pour des personnes qui seraient réfractaires à l’idée de fréquenter la fondation. Ce n’est pas cette fermeture qui va les faire venir…»

Même analyse concernant le Distribus, le dispositif d’échange de seringues posté sur la Riponne. Ses horaires ont été revus à la baisse par les autorités. «Je ne pense pas que cette réduction amène du monde à l’ECS. Par contre, cela pose la question de l’accès au matériel des personnes qui ne le fréquentent pas.» (24 heures)