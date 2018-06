«Gabriela Amarelle a toujours lutté pour la défense des droits humains»

Elle était la cheffe du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) depuis 2007. Mais Gabriela Amarelle avait des desseins plus vastes, selon Oscar Tosato, municipal en charge de la Cohésion sociale: «Dans sa tête, son objectif, c’était la défense des droits humains.» La déléguée à l’intégration de la Ville de Lausanne, sœur de la conseillère d’État Cesla Amarelle, s’est éteinte vendredi, à l’âge de 52 ans, des suites d’un arrêt cardiaque.

«Gabriela Amarelle était une personnalité engagée, décidée et pragmatique», précise Oscar Tosato. Engagée, car elle a travaillé sans compter, même parfois au-delà de son mandat, pour l’accueil des migrants. Décidée, car elle tentait d’imposer sa vision ultradocumentée de la migration – son précédent poste à la Confédération dans la lutte contre le racisme lui offrait une connaissance européenne du dossier.

Pragmatique, enfin, «elle proposait des solutions proches des migrants et pas forcément des concepts et des modèles, alors même qu’elle était une grande intellectuelle», continue le municipal. C’est elle, par exemple, qui a voulu que l’on traduise toutes les informations administratives, des documents officiels aux flyers sur le tri des déchets, dans cette ville où se côtoient 160 nationalités. La bourgeoise d’Yverdon-les-Bains, née en Uruguay, a aussi ouvert les institutions aux étrangers (43% des Lausannois n’ont pas le passeport suisse), en proposant des visites à Lausanne et à Berne ainsi que des cours de citoyenneté.

Égalité des chances

Les cours de français organisés avec succès à Vidy-Plage chaque été sont son «bébé». Ils montrent l’importance que la formation et l’insertion professionnelle représentaient pour la déléguée, qui misait sur l’égalité des chances. La permanence emploi-formation ou la récente ouverture du Passeport-Vacances aux mineurs non accompagnés en sont deux exemples. La politique d’intégration de Gabriela Amarelle misait aussi sur la connaissance réciproque. «Elle a voulu que l’on considère les associations d’étrangers comme des prestataires et non comme des bénévoles folkloriques», rappelle Oscar Tosato.

Président d’honneur de la Société des Alsaciens et Lorrains, le conseiller communal PLR Bertrand Picard confirme. Il a fréquenté la déléguée durant trois législatures au sein de la commission lausannoise pour l’intégration. «Même si nous n’étions pas d’accord sur le plan politique, j’étais souvent de son avis.» Spécialiste dans son domaine, «elle était ultraefficace, très difficile à convaincre si on était mal préparés. Ce qu’elle a fait du BLI est impressionnant: il est aujourd’hui cité en exemple.»

Selon les deux hommes, qui mentionnent, outre son professionnalisme, un caractère «bien marqué», Gabriela Amarelle était aussi une personnalité «à l’écoute», «cordiale» et «lumineuse». Hospitalisée en Bretagne, où elle passait ses vacances, elle a été accompagnée par les siens jusqu’à son rapatriement au CHUV. Elle y est décédée le 15 juin. (24 heures)