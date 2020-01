«Greta Thunberg est une jeune femme impressionnante»

Un an pour le climat en Suisse

La Grève pour le climat en Suisse a fêté son premier anniversaire ce vendredi avec Greta Thunberg. Elle a commencé exactement le 18 janvier 2019 en mobilisant 8000 personnes dans la rue. Deux mois plus tard, ils étaient entre 10'000 et 15'000 à manifester pour la même cause. Un record à ce jour. Au mois d’août, le mouvement a reçu le premier soutien de Greta Thunberg. La jeune militante suédoise participait à une semaine de réflexion à l’EPFL à l’enseigne du sommet Smile for Future. L’occasion pour de nombreuses personnalités, comme le Prix Nobel Jacques Dubochet, d’afficher elles aussi leur soutien au mouvement.