Gros coup de frein pour le gymnase d’Échallens

«Quelque chose coince avec le Gymnase d’Échallens» titrait «24 heures» le 1er février dernier. On sait désormais quoi: des coûts d’aménagements routiers trop élevés et des problèmes de zonage de parcelle viennent de forcer les responsables à renoncer formellement à implanter le futur gymnase sur le site initialement prévu, à l’ouest d’Échallens. Voilà donc pourquoi, malgré l’accord du Conseil communal challensois et celui du Grand Conseil, la vente de la parcelle au Canton n’avait pas été finalisée.

«En poussant plus en avant les études, il s’est avéré que les aménagements routiers à consentir coûteraient de l’ordre de 7 à 8 millions de francs, explique le syndic, Jean-Paul Nicoulin. À ce montant il y avait encore lieu d’ajouter les investissements nécessaires pour la construction des infrastructures souterraines (environ 2 millions) et des aménagements de mobilité douce. Les transports en bus occasionneraient, eux, une charge d’exploitation annuelle de l’ordre de 700'000 francs. Enfin, une partie de l’emprise du projet se trouvait sur des terres agricoles, ce qui posait des problèmes de légalisation.»

Bien qu’elle n’y fût pas favorable lorsque les discussions ont débuté, la Municipalité d’Échallens a accepté le lancement d’études d’implantation sur un autre site: les abords du complexe scolaire de Court-Champ, au sud du bourg. Le but étant évidemment de maintenir l’investissement du Canton sur le territoire communal.

Reste donc maintenant à étudier les deux variantes, l’une étant proche de la gare du LEB, mais aussi d’habitations; l’autre étant plus facile d’accès en voiture, mais nécessitant des procédures de légalisation des terrains. Les 5 millions de francs que la Commune se réjouissait d’encaisser pour financer des travaux en cours ne seront donc pas pour tout de suite, mais le principe d’achat d’une parcelle par le Canton pour y installer le gymnase n’est pour l’heure pas remis en cause. (24 heures)