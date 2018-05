Grosse action anti-drogue dans un squat lausannois

Une opération de police de grande envergure s'est déroulée mardi matin dès 10h dans un quartier résidentiel du Nord de Lausanne. Plusieurs dizaines de gendarmes et policiers ont pénétré dans un immeuble squaté depuis plusieurs mois par une centaine de migrants africains sans domicile fixe. L'intervention se plaçait dans le cadre d'une enquête sur un trafic organisé de cocaïne. Elle visait à identifier les occupants d'un appartement et procéder à des perquisitions.

L'accès au alentours du squat a été bloqué jusqu'aux environs de 13h30. Selon divers témoins, au terme de l'opération, une personne au moins aurait été emmenée par les forces de l'ordre. Le squat n'a en revanche pas été perquisitionné dans son entier, ni évacué.

Un communiqué diffusé par la police cantonale vaudoise dans la matinée indique que le Ministère public a ouvert plusieurs instructions pénales pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Depuis plusieurs mois, les investigations par les inspecteurs des brigades des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise et de la Police municipale de Lausanne ont démontré que plusieurs individus s’adonnent au trafic de cocaïne. Avant l'opération conduite mardi matin, ces investigations ont déjà mis au jour l’activité de 12 trafiquants, originaires du Nigéria, du Cameroun, de l'Afghanistan et du BurkinaFaso, âgés entre 22 et 52 ans. Ils ont été placés en détention. Les enquêteurs ont par ailleurs saisi 6,329kg de cocaïne ainsi que CHF 41'000 francs. (24 heures)