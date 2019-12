Gustave Muheim tire sa révérence à Belmont-sur-Lausanne

«J’ai décidé de prendre une retraite anticipée!» À 70 ans, Gustave Muheim a encore le goût de la boutade. Le syndic de Belmont-sur-Lausanne vient d’annoncer qu’il quittera son poste le 30 juin prochain. Une décision prise après trente années passés à la Municipalité, mais tout de même un an avant la fin de cette législature, qu’il avait déjà annoncée comme sa dernière.

Syndic depuis 1992, figure de la région lausannoise, avec entre autres la casquette de président de Lausanne Région, l’élu commence par invoquer les circonstances de la vie. «Ma femme prend aussi sa retraite maintenant, c’est en partie une décision de couple.» Il admet toutefois que son choix d’ouvrir le jeu à un an des élections communales ne doit rien au hasard. «En mon temps, je suis moi-même entré à la Municipalité au cours d’une élection intermédiaire. Cela permet d’ouvrir le débat sur la composition de l’Exécutif. Certains de mes collègues sont en poste depuis une dizaine d’années. Ce sera l’occasion pour chacun d’évaluer sa volonté de continuer.»

Membre du comité exécutif de l’Union des communes vaudoises et vice-président de l’Association des communes suisses, Gustave Muheim abandonnera plusieurs casquettes en quittant les affaires de Belmont-sur-Lausanne. Il annonce toutefois qu’il restera président de Lausanne Région au moins jusqu’en juin 2021, comme le permettent les statuts de l’association des 27 communes de la couronne lausannoise. «J’aimerais accompagner la transition, sachant que 2020 sera une année très riche en termes de nouvelles stratégies», explique-t-il, évoquant notamment un projet d’envergure pour les seniors.

Et après? «Je n’ai pas tiré de plans sur la comète, mais je ne vais pas m’installer dans mon canapé!» Il rappelle avoir vendu ses entreprises au passage de ses 65 ans déjà, ce qui lui laissera le champ libre pour de nouveaux projets. Il n’en dit pas plus à ce stade, glissant toutefois qu’il s’intéressera aux jeunes aînés.

Avec un œil dans le rétroviseur, il assure qu’il ne s’est jamais levé le matin sans l’envie d’aller travailler. «Toutes ces années, je n’ai eu qu’un seul mandat électif, à Belmont-sur-Lausanne, mais il m’a ouvert de nombreuses autres portes. Je suis un «communard» transversal», rigole-t-il. Une transversalité qui lui a toutefois joué des tours et laissé l’un de ses seuls regrets, en tant que président de la Fondation de Beaulieu. On se souvient qu’il avait quitté ce poste à la fin de l’année 2017 alors que des soupçons de fraude pesaient sur l’ancien secrétaire général de la structure. Ce dernier a bénéficié d’un non-lieu prononcé par le Ministère public, qui n’avait pas manqué d’épingler la gouvernance générale de la fondation. Un recours contre cette décision est actuellement pendant. «Cela a été un crève-cœur, mais je l’ai digéré, comme on se remet d’une séparation avec un très bon ami.»