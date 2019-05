Il a fait évacuer l’immeuble voisin de l’incendie

La fumée d’un incendie s’est propagée dans le ciel du centre de Lausanne, vendredi vers 10 heures. C’est le système de ventilation de l’immeuble hébergeant un fast-food de la rue du Grand Pont, qui s’est subitement embrasé. Selon le Service de protection et sauvetage de la Ville, le sinistre n’a fait aucune victime et n’a pas nécessité d’évacuation. C’était sans compter l’initiative d’un gymnasien qui, constatant le développement de fumée, a pris le parti de faire évacuer un immeuble voisin.

Lucien Maire prenait une pause au Coccinelle Café lorsque la fumée a commencé à inquiéter les passants. «J’en étais à plaisanter au sujet de ce qui ressemblait d’abord à du brouillard, raconte ce gymnasien de 19 ans. Et puis, comme on ne voyait pas de quel immeuble venait la fumée, j’ai décidé d’aller sonner à toutes les portes.» C’est dans l’immeuble voisin que le jeune homme a spontanément décidé d’intervenir. «J’ai fait tous les étages, mais quand je suis arrivé dans le cabinet d’un ostéopathe, remplis de mamans avec leurs enfants, j’ai eu une poussée d’adrénaline.» Sportif, il n’a pas hésité à monter et descendre plusieurs fois les étages pour aider à évacuer les poussettes.

«Avec l’odeur de fumée et ces allers-retours, j’ai un peu mal aux poumons», dit encore celui qui aurait bien pu être le héros du jour, si l’incendie s’était propagé dans le voisinage. Il n’en a rien été. Les pompiers ont très vite maîtrisé les flammes, qui dévoraient une ventilation dans la cour intérieure de ce groupe d’immeubles. Et s’il n’a rien pu faire pour le trafic automobile, dévié jusqu’à midi pour les secours, le jeune homme a tout de même trouvé le temps de réaliser une courte vidéo des flammes (visible ci-dessus), qui a hautement intéressé la police chargée de déterminer les causes de ce sinistre (24 heures)