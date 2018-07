Il a mis l’esprit du Major en bouteille

«Lorsque j’ai fait la demande pour déposer la marque Vaudka à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, ça m’a d’abord été refusé, expose Nicolas Perrenoud. On m’a dit que se servir du terme «Vaud» n’était possible que pour le vin. Alors je leur ai expliqué que j’utilise uniquement des céréales du canton, qu’elles sont maltées dans la région, que je fermente, distille et finalise le tout ici. Ils ont fini par accepter. Ensuite, pour les autres noms, ça a été plus facile. Ils ont bien compris l’esprit je crois!»

Le Lausannois lâche un bel éclat de rire. Il présente L’Esprit du Major, sa gamme d’alcools 100% made in Vaud et fière de l’être. Elle comprend, en plus de la précidée vodka bien de chez nous, un «Lausanne dry gin», le bitter La Rioule – «ça veut dire «faire la fête en Vaudois», précise notre homme – ou encore un corsé Milizmeister: «C’est un clin d’œil au Jaegermeister. Mais Davel n’était pas le chef des chasseurs, il était celui des milices!» Le logo pour tout ça? La fière et symbolique bobine du Major, cela va sans dire.

Dans un rayon de 30 km

La nouvelle marque est basée à la rue de Sainte-Beuve?9, dans un local qui, grâce au travail d’un groupe d’amis et associés, commence à faire figure de centrale de la start-up gastronomique: le traiteur Conte-goûts, qui propose aussi des cours de cuisine, ainsi que Emotion Food Company, spécialiste des aliments retexturés, y logent aussi. C’est ici que les alcools de L’Esprit du Major, pour l’heure distillés par des tiers, sont mis en bouteille depuis six mois. «Tout se passe dans un rayon de moins de 30 km. On n’utilise aucun colorant, aucun arôme, aucun conservateur (sauf l’alcool bien sûr): que des fruits, des herbes fraîches et séchées… Le jour où les agriculteurs vaudois fourniront les céréales dont j’ai besoin en bio, je peux obtenir le label tout de suite.»

Nicolas Perrenoud est au bénéfice d’un riche parcours. Après des études d’ingénieur en génie alimentaire (avec un master à Zurich en génie de la fermentation), il a été directeur de Le Shop, a œuvré dans l’industrie aromatique chez Nestlé, Givaudan et Firmenich, a fondé une société de conseil, brassé de la bière et travaille aujourd’hui dans l’industrie chimique. Quand il évoque toutes les facettes de sa nouvelle passion, le discours a quelque chose d’encyclopédique. Mais en plus marrant. Surtout lorsqu’il vous fait déguster en même temps. «Notre Vaudka est obtenue à partir de malt d’orge. Elle n’a pas l’acidité d’une vodka ordinaire. Goûtez-moi ça!» Le spiritueux tendant en effet vers le whisky, doux, pas agressif du tout.

Explosion de lavande

Cet alcool, lorsqu’il sort des alambics à 80%, sert de base aux autres produits. Comme le gin, redistillé avec une vingtaine d’herbettes, selon une méthode proche du London dry. «Comme dans tout gin, on trouve une majorité de genièvre, explique notre entrepreneur. Ensuite, il y a plein de choses au milieu pour équilibrer le profil aromatique, écorces d’agrumes, pimprenelle notamment, et on finit par le romarin et la lavande.» La fleur violette est en effet bien présente et ajoute une superbe douceur, pour un gin délicieusement ouaté.

La petite sœur, Ginette, best-seller de la gamme, met à profit les mêmes herbettes, mais infusées plutôt que distillées. Résultat, une liqueur épatante, qui «fait pouf» dans le palais, selon les termes du patron. Le reste de l’assortiment, élaboré comme cette Ginette en macération lente, selon le principe des teintures mère, est à la hauteur: le MilizMeister, sucré au vin cuit, offre une belle rondeur; le Pernoquet, «pastis lausannois» au bouquet garni, révèle des belles notes de réglisse, et cette fameuse Rioule, avec sa gen­tiane, a de quoi faire rougir un Campari ou un Aperol.

Pour l’heure, on trouve l’assortiment chez Enzo’s Kiosque, rue Marterey à Lausanne, à la Vinothèque de la Maison Rose, à Cully, et dans quelques restaurants de la place. Nicolas Perrenoud vise une production annuelle de 2500 bouteilles de 500 ml, vendues entre 39 et 69 francs. «À terme, je compte développer les installations et obtenir le permis de distiller, histoire de tout pouvoir faire moi-même.»

Nouveauté dans sa gamme, le Grain Blanc, un alcool de céréales «single malt» vendu avec un petit fût de chêne. L’alcool blanc prend la couleur ambrée d’un whisky au fur et à mesure qu’il mature dans le tonneau, chez le client, selon la durée souhaitée. «J’en ai un nouveau type en préparation, un bourbon à base de maïs. C’est fou ce qu’on peut faire dans le Pays de Vaud!»

