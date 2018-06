Il aura fallu 36 ans de procédures pour remanier le sol du Mont

Un exemple unique dans le canton

Parmi l’ensemble des remaniements parcellaires opérés dans le canton, le Syndicat d’amélioration foncière du Mont-sur-Lausanne a été le plus grand du genre et restera vraisemblablement un cas unique. C’est en tout cas la perception actuelle au sein de l’Administration cantonale.



«C’est un outil qui reste adapté aujourd’hui pour réorganiser des parcelles, mais on ne pourrait plus se lancer dans une opération d’une telle ampleur, indique Pierre Imhof, chef du Service du développement territorial (SDT). De toute façon, du point de vue de la LAT, on ne pourrait plus justifier autant de zones à bâtir d’un seul coup.»



«Le syndicat n’a, par principe, pas vocation à exproprier, précise le chef de service. C’est une institution de droit public fondée sur le principe de la péréquation réelle, qui veille à une bonne répartition des terres agricoles et des droits à bâtir entre ses membres.»



À l’évocation des cas douloureux de propriétaires ayant vu leurs terrains redistribués, Pierre Imhof suit la décision du Tribunal fédéral. «Je ne crois pas qu’une erreur a été commise, dit-il. Cela se justifiait sans doute à une époque où l’on cherchait à étendre les zones à bâtir.»