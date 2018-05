«C’est l’histoire d’un type qui prenait des stupéfiants de temps en temps pour faire la fête, explique une source anonyme. Mais la situation a progressivement dégénéré et sa consommation de cocaïne lui coûtait extrêmement cher. Parallèlement, il s’est fait quitter alors qu’il pensait passer sa vie avec cette personne. Il s’est retrouvé à payer tout seul le loyer de son appartement. Il avait besoin d’argent pour s’acheter sa cocaïne alors il a piqué 115'000 francs.»

L’ancien caissier de l’Union du personnel des Services industriels (UPSI), qui rassemble près de la moitié de l’effectif des SI de Lausanne, a fait main basse sur des dizaines de milliers de francs qu’il a ensuite reversés sur son propre compte. Les fonds provenaient de la cagnotte qui permet aux membres de l’UPSI d’épargner. Au mois de mars, selon le quotidien «20 minutes», la valeur du larcin était de 50'000 francs. En réalité, le bulletin serait plus de deux fois plus élevé.

«Je peux effectivement confirmer que le détournement est plus conséquent que ce qui a été articulé dans la presse, détaille Me Laurent Pfeiffer, avocat de l’ancien trésorier. Toutefois, je ne peux pas avancer un montant précis maintenant. L’instruction est en cours.»

Du côté de l’UPSI, on affirme ne pas être au courant de la valeur exacte du vol. «La police a emporté tous nos documents, assure Thierry Kiefer, vice-président. On devrait y voir plus clair prochainement. Mais pour l’instant, nous ne communiquons pas sur le sujet.»

L’avocat du trésorier indélicat, lui, tient à rappeler que le président du syndicat «a aussi une part de responsabilité» dans cette affaire: «Si mon client a pu verser cet argent sur son compte bancaire, c’est parce que le président de l’UPSI lui avait donné sa carte bancaire pourtant intransmissible. Il faut normalement la validation de deux personnes pour faire des transactions bancaires.» Le président n’a pas pu être joint mardi. L’ancien caissier, qui exerçait aussi une fonction à responsabilité au sein de l’administration yverdonnoise, s’est vu relever de ses fonctions suite à la publication d’articles de presse sur le sujet. «Nous l’avons libéré de l’obligation de travailler, affirme Jean-Daniel Carrard, syndic de la cité thermale. Nous avons fait une demande d’informations. En attendant que les résultats soient connus, la Municipalité agit, comme il se doit, avec prudence.»

Pour Me Laurent Pfeiffer, son client est déjà puni avant d’avoir été jugé. Chose qu’il regrette: «À ce stade, l’enquête a permis d’établir qu’il s’agit d’un comportement tout à fait isolé. Il a touché le fond dans des circonstances très difficiles psychologiquement. Il a appelé son entourage à l’aide et a décidé de se dénoncer spontanément. Aujourd’hui, grâce à sa persévérance, il sort la tête de l’eau. Il veut se reconstruire, mais reste très affecté.»

Tout se complique

Si, dans un premier temps, l’ex-caissier s’était engagé à rembourser la totalité de l’argent dérobé, la situation s’est encore compliquée. «Après avoir affirmé aux autorités qu’il se tenait à disposition pour tout renseignement, le Ministère public a pourtant directement demandé plusieurs informations à sa banque, explique Me Laurent Pfeiffer. Résultat: la banque a fermé son compte bancaire. Cela risque bien de mettre à mal les possibilités de remboursement de mon client. En outre, les différents articles de presse parus au début de cette affaire mettent en danger son poste de travail et donc ses sources de revenus.» Selon nos informations, l’ancien trésorier devrait prochainement commencer une cure de désintoxication de plusieurs semaines. (24 heures)