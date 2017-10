Il est 5 heures et un tout autre Flon s'éveille

C’est une des facettes du Flon qu’on commençait à oublier, gentiment, tant les projecteurs ont dernièrement été braqués sur les activités diurnes du quartier branché lausannois. On a ainsi beaucoup parlé de l’éventuelle venue du magasin Eataly, le temple de la cuisine italienne, des Garages flambant neufs qui abritent désormais «l’âme du Flon», ou encore de l’esplanade entièrement repavée et qui officiera en tant qu’officielle «Place des Médailles» lors des prochains Jeux olympiques de la jeunesse en 2020.

Et voilà que le «Flon by night», celui des noctambules et des fêtards, se rappelle au bon souvenir des Lausannois par une série de photos prises au petit matin, un de ces derniers samedis. On y découvre des ruelles jonchées de bouteilles vides, de bris de verre, de papiers, de gobelets en plastique… «C’est une conséquence du succès de la vie nocturne lausannoise», relativise Hélène Demont. Elle est la chargée de communication, en Suisse romande, de la société Mobimo, propriétaire de tout le quartier.

La grande poutze dès 6h

Les concierges qui font le ménage au Flon, quotidiennement, font partie d’une société de nettoyage privée qui opère sur toute la plate-forme. La Ville de Lausanne s’occupe de la propreté du trottoir le long de la rue de Genève, uniquement. C’est à 6 h du matin que la grande poutze commence. La tournée commence à Flon-Ville, là où se trouve une partie de l’Administration communale, avec une souffleuse électrique. Elle se termine vers 8 h 30, s’achevant par la rue du Port-Franc et la venelle du MAD. Auparavant, la tournée commençait une heure plus tôt, mais devant les plaintes de riverains concernant le bruit des machines, elle a été repoussée depuis avril dernier. Le Flon est par conséquent «présentable» une heure plus tard qu’avant, soit vers 9 h environ. A noter que le dimanche matin, la priorité de la tournée de nettoyage est donnée aux enseignes qui ouvrent dès 8 h: l’Istanbul, Pathé Flon et McDonald’s.

Retour sur ces images montrant de véritables tapis de déchets. «Elles ont visiblement été prises en plein travail de nettoyage. On y voit que les alentours, que ce soit l’esplanade, les Colonnades et Flon-Ville, sont déjà propres. La souffleuse rassemble les gros déchets présents sur l’esplanade en direction de la rue du Port-Franc, afin que la balayeuse puisse ensuite les ramasser», détaille Hélène Demont. Cette dernière convient toutefois que les concierges font régulièrement face à «des situations similaires en fin de semaine, après des soirées spéciales qui drainent un public très nombreux dans les clubs du quartier».

Le travail des clubs?

Les clubs n’ont-ils pas l’obligation, d’après la charte signée avec la Ville, de balayer devant leurs portes? «C’est vrai. Et c’est ce que nous faisons au MAD, réagit le patron de la boîte, Igor Blaska. Nous avons un contrat avec Mobimo. En plus de notre loyer, nous payons un supplément pour être inclus dans leur tournée de nettoyage. Nous regrettons qu’elle se termine par notre périmètre, mais si c’est pour la tranquillité des voisins, nous le comprenons. Sauf qu’en groupant tous les déchets devant notre établissement cela laisse à penser qu’ils viennent tous de chez nous! Alors que, par exemple, aucun de nos clients n’est autorisé à sortir avec une bouteille, en plastique ou en verre.» Le McDonald’s paie aussi un supplément pour que Mobimo s’occupe de nettoyer son périmètre.

«Au vu de la vie nocturne du quartier, nous gérons la situation au mieux, même lors de soirées spéciales organisées par les clubs qui génèrent une somme de déchets considérable. Nous travaillons quotidiennement à donner une bonne image du Flon», tient à préciser la responsable de la communication. Qui ajoute: «Nous sommes en revanche attristés de voir que la nouvelle fontaine n’est pas épargnée par les déchets jetés par les noctambules.» (24 heures)