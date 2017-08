«Il faut bien que quelqu’un s’occupe des toilettes»

«Il y a deux ans, un copain m’a dit que le festival cherchait un installateur sanitaire pour gérer les toilettes. Comme c’est mon métier, que j’aime ce genre d’événement et que le cadre et l’ambiance sont sympas, j’ai dit oui. Et puis il faut bien que quelqu’un le fasse! Je mets donc de côté mon entreprise de sanitaire et chauffage à Ferreyres pour deux bonnes semaines et je viens m’occuper du montage, de l’entretien des W.-C., puis du démontage.

» Je suis aussi responsable de tout ce qui touche aux déchets et aux nettoyages. Malheureusement, ce ne sont pas les postes de bénévoles les plus convoités (rires). Si quelqu’un veut encore venir nous aider, il sera toujours le bienvenu. En attendant, je tourne du matin au soir: l’an passé, je n’ai pu dormir que 4,5 heures sur les quatre jours du festival. Quand ma femme est venue me voir, j’étais complètement déconnecté, comme dans un rêve. Heureusement cette année ça devrait aller mieux puisqu’on m’a trouvé un binôme.