Il n'y aura plus de restaurant à Aquasplash

C’est le clap de fin pour le restaurant de la piscine de Renens. Fermé comme d’habitude en septembre avec le terme de la saison d’été, il ne rouvrira pas ses portes l’année prochaine. Alors que la démolition de l’établissement vient d’être mise à l’enquête, aucune reconstruction n’est à l’ordre du jour.

«Le bâtiment est en mauvais état depuis longtemps, mais la situation a empiré au fil des années. Détruire était la seule solution, car il n’était plus possible d’exploiter dans ces conditions», commente Bernard Bally, du comité de la Société coopérative de la piscine de Renens. Construit à la fin des années 1960 en même temps que la piscine, le restaurant repose sur un terrain instable qui non seulement explique son état, mais qui rend difficile tous travaux de reconstruction ou de rénovation: «Cela représenterait des montants faramineux», commente la municipale Myriam Romano-Malagrifa, qui représente l’Exécutif de Renens au sein de la société coopérative.

«Quand vous avez la plus belle terrasse de Renens, il faut en faire quelque chose», regrette quant à lui le conseiller communal Jean-Marc Dupuis. Lors de la séance de septembre du plénum renanais, il avait demandé des comptes à la Municipalité concernant l’avenir du restaurant d’Aquasplash. «Ce qui me gêne, c’est que la Municipalité parle d’un projet de remplacement, et qu’au final, il n’y a rien. Et pourtant les demandes de projets ne manquent pas, par exemple pour des places de sport.»

«Il n’y aura plus de restaurant, mais il y aura toujours une offre de restauration à la piscine», assure pour sa part Myriam Romano-Malagrifa. Le snack qui existe actuellement sera en effet maintenu et une réflexion est en cours pour étendre son offre afin d’inclure une nourriture plus saine que des frites et des hot-dogs.

«Il est prévu de faire de cet espace une grande terrasse avec des pergolas et un accès pour les personnes à mobilité réduite», précise encore l’élue. Un changement de taille pourrait néanmoins faire grincer quelques dents. Alors que les usagers du restaurant pouvaient jusqu’ici s’y rendre sans ticket d’entrée à la piscine, les lieux seront désormais réservés aux seuls baigneurs. (24 heures)