Il y a moins de 20 clients dans tout le Lausanne Palace

C’est une image forte que ne manquent pas d’immortaliser les passants à Ouchy: le Beau-Rivage Palace affiche volets clos depuis plusieurs jours. Il en va de même pour ses restaurants, dont celui de la cheffe triple étoilée Anne-Sophie Pic. Un peu plus haut sur l’avenue, le Royal Savoy est également fermé pour cause de coronavirus, «la sûreté et la sécurité de nos clients et employés restant notre priorité absolue», commente la direction sur internet. En fait, il ne reste plus qu’un cinq-étoiles ouvert dans la capitale olympique, le plus urbain d’ailleurs: le Lausanne Palace.

On le rappelle, les normes fixées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont strictes pour les hôtels souhaitant continuer leur exploitation, quelle que soit leur taille: pas plus de 50 personnes en même temps dans l’établissement, personnel compris. «Notre mission et notre longue tradition d’accueil placent nos hôtes au cœur de nos préoccupations et il est important pour nous de perpétuer cet esprit d’accueil entre toute circonstance», explique Ivan Rivier, le directeur général.

D’ordinaire, le Lausanne Palace dispose de 140 chambres, dont 44 juniors suites et suites. Désormais, le nombre de chambres disponibles oscille entre 15 et 18. Elles sont réparties sur les quatre étages de l’hôtel. Au niveau des clients, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils doivent se sentir à l’aise dans ce grand paquebot. Ivan Rivier: «À l’heure actuelle, nous accueillons une dizaine de résidents en long séjour et entre 5 et 8 clients en court séjour.» Ces clients de passage peuvent être des touristes bloqués momentanément en Suisse, ou des transferts du Beau-Rivage Palace, propriété lui aussi de la Sandoz Foundation Hôtel. À noter que le Château d’Ouchy et l’Hôtel d’Angleterre & Résidences, aussi dans la SFH, sont également fermés.

L’envie d’aider

Côté personnel, le Lausanne Palace a logiquement réduit la voilure. Vingt collaborateurs seulement gèrent la cuisine –uniquement pour les hôtes avec service en chambre exclusivement–, les nettoyages, le service et la réception/conciergerie. Une partie des effectifs est en télétravail ou basée ailleurs, comme le service des réservations.

Avec les moyens qu’il a à disposition, mais qui tournent au ralenti par la force des choses, le Lausanne Palace dit réfléchir à un dispositif de soutien aux autorités et au système de santé. Et dans la mesure du possible, il privilégie tous les producteurs et artisans locaux indispensables à son fonctionnement.

À noter que parmi les cinq-étoiles vaudois, le Fairmont Le Montreux Palace et le Grand Hôtel du Lac à Vevey, pour ne citer qu’eux, sont aussi fermés pour cause de Covid-19.