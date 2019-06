Il y a un an, «l'orage du siècle» s'abattait sur Lausanne

Quelques chiffres

400 interventions sollicitant une centaine de sapeurs-pompiers et une cinquantaine de membres de la Protection civile.



300 personnes mobilisées sur le terrain pour les interventions.



30 militaires du groupe artillerie 1 de l’armée suisse, présents par hasard à Lausanne pour un exercice avec les autorités civiles, ont proposé spontanément leur aide.



2000 appels reçu au 118. La Centrale d’alarmes et d’engagement de la police de Lausanne, elle, a répondu à 500 demandes entre 23h et 1h20 du matin.



Plus de 30 millions c’est le coût (en francs) causés par les intempéries, selon l'ECA.