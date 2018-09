«Il y a une logique des médias qui se regroupent du côté de Lausanne»

Genève qui pleure, Vaud qui rit? Peut-être, mais on ne le montre pas trop à Lausanne. L’intention affichée par la RTS de regrouper ses journalistes de l’actualité à l’EPFL, depuis la tour de la télévision, suscite l’émotion au bout du lac (lire l’encadré). En terres vaudoises, on s’en réjouit avec retenue. «Les intentions de la RTS s’inscrivent dans les discussions que nous avons eues et nous sommes satisfaits de la voir maintenir son cap», réagit la présidente socialiste du Conseil d’État, Nuria Gorrite.

«On peut être content de voir les news s’installer à l’EPF/Uni Lausanne, réagit le conseiller d’État Pascal Broulis. C’est un endroit stratégique pour acquérir de nouvelles compétences en lien avec les médias.» En 2013, lorsque a été révélé le déménagement des locaux lausannois de la RTS, à la Sallaz, le ton du ministre PLR vaudois était tout de même plus ampoulé. Il évoquait alors une «excellente nouvelle pour le canton». Pour les Hautes Écoles aussi, la venue de la RTS et les collaborations envisagées sont vues très positivement.

«Il y a un trend qui pousse les sciences de la vie – comme le Human Brain Project – vers Genève et une logique des médias qui se regroupent du côté de Lausanne»

Depuis, l’État de Vaud a acquis l’immeuble de la Sallaz pour un montant de 55 millions. Une somme qui permet à la RTS de financer en partie son projet de «Campus», devisé à quelque 90 millions, plutôt que d’avoir à rénover lourdement ses locaux lausannois. Le déménagement était envisagé autour de 2020. Finalement, la construction du nouveau bâtiment de la RTS devrait s’achever à l’horizon de 2024. «Je regrette les trois ans perdus en raison de la votation No Billag, commente Pascal Broulis. Mais nous avons toujours dit que la date de 2020 pouvait être repoussée et, en attendant, le loyer du bâtiment de la Sallaz nous est payé et il n’y a pas de problème pour nous.» Si, du côté de Genève, on crie à un déni de fédéralisme, ce thème permet au Canton de Vaud de le célébrer. Sa position centrale rapproche en effet la RTS des autres cantons romands. C’est ainsi que les camions de tournage, eux aussi centralisés à l’EPFL, proche de l’autoroute, pourront rayonner avec plus d’aisance.

Pas question de bomber le torse pour autant. La présidente du Conseil d’État vaudois en profite pour rappeler un fait douloureux pour le canton. C’est également en 2013 que Vaud s’est fait souffler par Genève le centre névralgique devant accueillir les chercheurs du Human Brain Project. «Aujourd’hui notre canton conforte sa position dans le paysage médiatique, observe Nuria Gorrite. Il ne s’agit pas de triompher, mais de constater qu’il y a un trend qui pousse les sciences de la vie – comme le Human Brain Project – vers Genève et une logique des médias qui se regroupent du côté de Lausanne.» Le groupe Tamedia (qui édite ce journal) a également regroupé à Lausanne une rédaction romande en déplaçant des journalistes de Genève. (24 heures)