Ils commémorent le 101e anniversaire de l'armistice de 1918

Plus de 130 invités sont attendus ce samedi matin au cimetière du Bois-de-Vaux, devant le monument dédié aux morts des troupes françaises, de 1870 aux derniers conflits. Une stèle sur laquelle figurent nombre de binationaux et de volontaires suisses.

La cérémonie du 11 novembre à 11 heures, date de l’armistice de la Grande Guerre, est marquée par une affluence rare, notent les vétérans de l’UACF, l’union des anciens combattants. «L’effet du centenaire de 2018 a marqué un renouveau», relève le secrétaire général René Narguet, lui-même ancien de l’Algérie et des Transmissions.

«On sent aujourd’hui une volonté de se rassembler, poursuit-il. De plus en plus, le 11 novembre passe de l’anniversaire de 1918 au souvenir général de toutes les victimes des conflits. Ce sont des moments importants.» Au pied de la stèle, à côté des fleurs et du clairon, en témoigne notamment la liste des personnalités présentes. Le nouvel ambassadeur de France à Berne, le consul général de Genève, plusieurs gradés de Suisse et de France, ainsi que les élus Béatrice Métraux et Olivier Français.

D’autres dépôts de gerbes sont prévus ailleurs en Suisse romande. Les Anglais commémoreront leur Tommies à Vevey lundi.