Ils ont remis l’épicerie du village sur les rails

À la télévision, Philippe Etchebest ou Valérie Damidot offrent une nouvelle vie à des restaurants ou maisons familiales en quelques jours. Dans la vraie vie, il en faut un peu plus.

Après deux ans de travaux bénévoles, les membres de l’Association des amis de l’épicerie bio d’Échallens (AEBE) ont atteint leur but: donner un gros coup de pouce à un commerce pour le remettre sur les bons rails. L’inauguration du magasin challensois repensé, réaménagé, redécoré aura lieu ce jeudi, 5 juillet, jour du premier des quatre Marchés folkloriques d’Échallens.

«Après cette inauguration, nous lèverons le pied, annonce le président de l’AEBE, Jean-François Muller. Nous garderons un œil sur le fonctionnement, ne serait-ce que parce que l’association est désormais propriétaire du mobilier. Mais depuis la création de l’association, notre but était de sauver la dernière épicerie d’Échallens, pas de la maintenir indéfiniment sous perfusion.»

Ce but est d’ailleurs quasiment atteint, puisque malgré les travaux qui se sont succédé, le chiffre d’affaires du commerce a déjà plus que doublé par rapport à mars 2016. «Les gérants ont pu engager une stagiaire et une vendeuse qui était en recherche d’emploi. Ça fait donc une chômeuse de moins grâce à notre travail», se félicite le président.

Pour mémoire, l’opération de sauvetage a été déclenchée par l’information aux clients annonçant la fermeture définitive du commerce au 29 février 2016. Cette annonce a entraîné la mise à disposition d’un prêt sans intérêt pour effacer les dettes de la part d’un client privé et la décision de constituer une association de soutien.

Une année plus tard, le lancement d’une campagne de financement participatif en ligne a permis de réunir 19'715 fr. alors que 15'000 fr. était espérés pour acheter le nouveau mobilier. Ne restait «qu’à» l’installer, repeindre les murs, monter une paroi de produits en vrac et repenser tout l’assortiment pour donner une nouvelle chance au commerce.

Inauguration de l’Épicerie challensoise, rte d’Yverdon 2 à Echallens, jeudi 5 juillet de 10 h à 14 h. Animations, dégustations et 10% de rabais sur l’assortiment. (24 heures)