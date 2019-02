Ils pompent du mazout tous les jours pour se chauffer

Chaque jour, un petit arrosoir de mazout pour se chauffer. Alors que pour le locataire lambda les questions de chauffage se résument à régler le thermostat, d’anciens appartements demandent un effort supplémentaire. C’est le cas notamment dans le quartier du Maupas, où un immeuble impose à ses habitants de transporter leur mazout depuis la cuve extérieure jusqu’à leur poêle individuel. Un système aussi vétuste qu’increvable, que les normes de sécurité ont relégué au rang d’antiquité.

«Ça fait parfois de drôles de bruits»

Pour les occupants du numéro 29 de la rue du Maupas, l’exercice consiste à se rendre dans un petit local accolé à l’immeuble. Il faut ensuite actionner une pompe manuelle branchée sur la citerne afin de prélever quelques litres de combustible dans un arrosoir et ramener le tout dans le logement pour faire le plein du petit réservoir du poêle. «J’essaie de faire en sorte qu’il ne s’éteigne jamais car, pour l’allumer, il faut lâcher un morceau de papier enflammé dans la chambre de combustion et ça fait parfois de drôles de bruits», détaille Daniel Rey, l’un des locataires. Pour lui, comme pour les autres habitants, le rituel est presque quotidien lorsque les températures sont négatives. Pour la plupart des résidents de l’immeuble, l’avantage réside surtout dans le prix du loyer. Quelques centaines de francs pour un petit logement de deux pièces. Le tarif vaut bien quelques concessions au confort, lesquelles découlent du fait qu’il faut aussi, en plus d’un chauffage archaïque, faire avec un WC/salle de bains à l’étage.

Avec son petit réservoir de quelques litres, le poêle de Daniel Rey chauffe durant un peu plus de 24 heures. (Image: FLORIAN CELLA)

«Pour moi c’est idéal, puisqu’on est au centre-ville et que j’ai la lumière du jour», dit Jessica Russ, une artiste peintre qui a installé là son atelier, où elle passe quelques heures par jour. «Je trouve ce chauffage assez chouette, il correspond au stéréotype d’un atelier d’artiste», poursuit-elle. Au milieu de ses toiles colorées, aucune odeur de combustion ne transparaît. Mais ce n’est pas le cas partout. Le poêle nécessite un remplissage précautionneux et, lorsqu’on oublie de ramener le petit arrosoir dans son local, l’odeur d’hydrocarbures envahit vite le logement. «C’est vrai qu’il faut être un peu attentif, mais c’est un bonheur de vivre dans cet immeuble grâce à la convivialité qu’il permet entre ses locataires», dit Tatiana Taillefert, qui y a vécu durant vingt ans.

Afin de prévenir toute intoxication, l’un des habitants a tout de même installé un capteur de monoxyde de carbone. «Je n’ai pas connaissance d’accidents en rapport avec ce type de chauffage», dit le ramoneur Willy Gerber, chargé de la surveillance de ces installations. Pratiquement inusable, le petit chauffage individuel ne nécessite que peu d’entretien, à part le ramonage annuel. «Par rapport à un chauffage central, l’avantage est que chacun peut chauffer son logement comme il le veut, dit le ramoneur. Mais, des installations comme celles-ci, je n’en vois presque plus.»

Depuis les années 30

Construit en 1873, le petit immeuble a probablement été équipé de tels chauffages dans les années 30, estime l’architecte Ivo Frei. Lequel est l’auteur des plans visant sa destruction – ainsi que celle des deux autres immeubles voisins – au profit d’une construction nouvelle de 37 petits appartements. «Les normes d’aujourd’hui interdisent l’installation de tels chauffages», précise l’architecte.

Il se trouve que les bâtiments visés bénéficient d’une certaine sympathie auprès des services de la Ville. Ils témoignent en effet d’une époque et la Municipalité ne cache pas son désir d’en conserver l’âme. Mais, pour Ivo Frei, la rénovation de ces immeubles n’est financièrement pas rentable. Il attend la décision municipale au terme de la mise à l’enquête publique. Plusieurs oppositions ont été déposées. (24 heures)