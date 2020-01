Impôts: la récolte de signatures fait jaser

Un peu plus de 2700 signatures ont été déposées au greffe le 23 janvier, annonce le comité référendaire opposé à la hausse d’impôts à Pully. Les paraphes doivent encore être validés par les autorités. On saura ensuite si la population s’exprimera dans les urnes sur cette augmentation fiscale (de 61 à 63 points) entérinée en novembre dernier par le Conseil communal. «Légalement, il faut environ 1800 signatures pour organiser le référendum. Le coussin de sécurité nous semble donc suffisant», commente Remo Kuonen, membre du comité référendaire citoyen et élu de l’Union pulliérane.

Le PS, qui défend la hausse fiscale, critique la façon dont les signatures ont été récoltées. Les référendaires ont fait appel aux étudiants de l’association INCOP, aux méthodes décriées (notre édition du 16 janvier). Ils sont payés au paraphe. «Ils étaient incapables de répondre à des questions comme: quelle est la hausse d’impôts prévue?, le but du référendum?, la situation financière de la Commune? C’est assez irresponsable, juge Pauline Tafelmacher, présidente du PS régional. On fait signer les gens sans avoir la garantie qu’ils le font en connaissance de cause et sont correctement informés du contexte.»

«Derrière toutes les feuilles figurait notre argumentaire, répond Remo Kuonen. On peut difficilement faire plus. Et le libellé, en gras, est on ne peut plus clair. Pas de risque de mauvaise interprétation.» Il précise que les étudiants rémunérés «n’ont collecté que 400 signatures» sur le total.

«On m’a aussi rapporté que certains usaient de cet argument: «Vous êtes contre le référendum? Signez quand même, cela donnera au peuple la possibilité de se prononcer», déplore Pauline Tafelmacher. «Il n’y a eu aucun mot d’ordre dans ce sens, assure Remo Kuonen. Mais si cette rumeur est vraie, cela ne me choque pas. Chacun peut estimer utile de permettre au peuple de s’exprimer sur cette question.»