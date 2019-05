Installée depuis dix ans, une grue exaspère Bottens

Dans le Gros-de-Vaud, district connaissant une des plus fortes croissances démographiques du canton, la présence de grues dans les villages est quelque chose de très courant. Et, à première vue, rien ne distingue celle dépassant des toits de Bottens de ses consœurs. Mais malgré sa belle couleur rouge, une septantaine d’habitants ne peuvent plus la voir en peinture. Pour une raison toute simple: elle est là depuis près de dix ans!

Ces habitants viennent donc de faire opposition lors d’une mise à l’enquête pour son renouvellement, formulée par l’entreprise Pittet Construction SA, qui l’utilise pour gérer son dépôt de matériel. Et tout récemment, à la majorité de ses membres, la Municipalité a décidé de ne pas lever ces oppositions. «Les opposants ont la loi avec eux, constate le syndic, Laurent Imoberdorf. J’entends aussi l’entrepreneur, qui se trouve dans une situation délicate, mais fondamentalement cette grue ne devrait pas se trouver là.»

Le problème tient au fait que la grue est installée au centre d’une zone artisanale boiteuse, créée de toutes pièces il y a fort longtemps par un entrepreneur décédé aujourd’hui et ayant également été municipal. Et si la zone se trouvait en bordure des habitations à l’époque, elle est désormais entourée de maisons.

«Plus à notre place»

Frédéric Pittet dirige la société rachetée par feu son papa en 1985. Ce patron d’une quarantaine d’employés ne sait plus s’il doit rire ou pleurer de sa situation. «Il y a seize ans, mon papa disait déjà que nous n’étions plus trop à notre place ici. Je ne suis pas là pour embêter les gens et je serais ravi de libérer le terrain pour que la Commune puisse y construire quelque chose d’utile à tous. Mais avec la législation actuelle, je ne vois pas où je pourrais réinstaller mon entreprise dans la région.»

Le déménagement étant inenvisageable, l’entrepreneur passe en revue les possibilités s’offrant à lui. «J’avais mis à l’enquête en 2018 une grue de 38 m. Comme il y avait eu des oppositions, j’avais accepté de faire une nouvelle mise à l’enquête pour une grue de 33 m, soit la hauteur de celle qui était en place jusque-là. Mais comme la grue de 33 m a suscité plus d’oppositions que la grue de 38 m, je me dis que je devrais peut-être revenir à la première procédure.» Le patron pourrait aussi décider de laisser tomber la grue – c’est une façon de parler – et de faire ses manutentions avec un chariot élévateur. «Mais ça consomme du diesel et ça fait bip-bip en reculant. C’est justement pour éviter ça et réduire les nuisances pour notre voisinage direct que nous avions installé une grue.»

Ancienne solution

Enfin, Frédéric Pittet constate que la moins mauvaise des solutions serait peut-être de jouer sur les mots. «La première grue que nous avons utilisée, dès 2008, était une grue automontante, donc en théorie mobile. Nous ne l’avions pas mise à l’enquête, mais elle a fonctionné dix ans sans que personne ne se plaigne. On devrait donc peut-être revenir à cette solution.»

Le dénouement de l’affaire de la grue de Bottens semble donc être entre les mains de l’entrepreneur, qui va encore consulter son avocat. En attendant, elle fait une histoire ubuesque à raconter au bistrot. Une de celles que ne renierait sans doute pas Ignacio Chollet, le plus célèbre ambassadeur du village, campé par le comédien Vincent Kucholl. (24 heures)