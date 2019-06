«J'ai vu un énorme mur d'eau blanc s'avancer vers Lausanne»

Certes l'intensité de la tempête qui s'est abattue sur la capitale vaudoise samedi en fin de journée n'est pas comparable à celle de «l'orage du siècle» qui avait eu lieu il y a un an, quasi jour pour jour. Et pourtant, certaines images véhiculées sur les réseaux sociaux laissent bouche bée.

«J'étais installé sur la terrasse du restaurant le Lacustre à Ouchy quand j'ai aperçu un énorme mur d'eau blanc s'avancer vers nous. C'était très impressionnant, témoigne Frédéric Schreyer, un client du restaurant du bord du lac. Nous sommes vite allés nous réfugier à l'intérieur, car les cendriers et les chaises ont commencé à s'envoler dans tous les sens.»

16,7 litres/m2 tombés en 10 minutes

Après avoir durement frappé Genève, où une femme y a d'ailleurs laissé la vie, la tempête a atteint Lausanne peu après 17h. Trombes d'eau, rafales de vent et rues transformées en torrents: les événements que l'on pouvait suivre presque simultanément sur les réseaux sociaux rappelaient ceux de l'an dernier. «Bien qu'impressionnant, l'orage qui s'est abattu sur Lausanne samedi a été nettement moins fort que celui du 11 juin 2018, tempère Lionel Peyraud de MétéoSuisse. Pour preuve, l'an dernier, il était tombé sur Lausanne quelque 41 litres d'eau au mètre carré en 10 minutes, un record! Samedi dernier, seuls 16,7 litres d'eau sont tombés en 10 minutes.» Des événements orageux violents qui, avec le réchauffement climatique, risquent d'être de plus en plus courants.

Et le spécialiste d'ajouter que si les images ont été si impressionnante, c'est que le déluge a eu lieu en milieu urbain, par définition très bétonné. «Si un épisode de la même ampleur touche une zone rurale comme le Jura par exemple, l'eau s'infiltrera immédiatement dans le sol, et les dégâts seront moindres», ajoute-t-il. Sans compter qu'en ville, les gens sont aussi plus nombreux à pouvoir dégainer leur smartphone pour diffuser rapidement des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.

? Un orage diluvien a frappé Genève ce soir, causant une importante inondation dans le parking de Painpalais ! ???? (https://t.co/g44fzRJWZM) pic.twitter.com/jOufaWsKnh — Météo Express (@MeteoExpress) 15 juin 2019

L'an dernier, l'orage du siècle d'abattait sur Lausanne (18 juin 2018)

