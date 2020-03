Jardins familiaux de Prilly: de l’éden à l’enfer

La décision prise le 8 juillet 2019 par la Municipalité de Prilly d’interdire définitivement à un locataire de jouir de son jardin familial a été invalidée courant février par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois. Un drôle d'embrouillamini entre dénonciation, suspicion présumée de sous-location et vente illégale, de plainte pénale, d’erreurs candides de procédure et d’appréciation.

Les jardins familiaux de Sous-Cery, à Prilly, sont constitués de 125 parcelles à cultiver louées aux habitants. Le prix de location annuel y compris l’eau est de 2 fr. 50 le mètre carré. Les jardins familiaux de Prilly, actuellement tous occupés, sont compris entre 110 et 165 m2.

Celui que le Prilléran en litige avec sa Commune loue depuis juin 2001 mesure 121 m2. Depuis, à trois reprises, la Commune a sommé le locataire de mieux entretenir son lot. Finalement, en juillet 2019, la Municipalité a exclu l’occupant à la suite d’une dénonciation. Avec son locataire voisin, il était suspecté d’avoir proposé la sous-location d'une parcelle et de vente d’un cabanon à une personne ne figurant pas sur la liste d’attente.

Pas entendu

Sur ce, deux jours plus tard, et comme si cela ne suffisait pas, une personne a déposé une plainte pénale. Elle aurait versé au locataire privé de ses droits par l’Exécutif 1500 francs d’acompte pour l’achat d’un jardin familial et d’un cabanon vendus 3500 francs… avant d’apprendre que la transaction portait sur une autre parcelle! Elle a tenté de récupérer ses arrhes. En vain.

Le locataire incriminé a contesté tous les faits. Sur son exclusion, il a mentionné ne pas avoir reçu d’avertissement de la Commune, qu’elle n’était pas du ressort de la Municipalité mais du Service des domaines et bâtiments, et qu’il entendait recourir. Il a requis que l’exclusion soit annulée, et à tout le moins d’être entendu. Ce qui a été refusé par les édiles, qui ont estimé les faits suffisamment graves pour ne pas avoir à adresser d’avertissement. Mais la justice a eu une autre lecture…

Dans son arrêt, la CDAP a commencé par fustiger la Municipalité sur le règlement des jardins familiaux sur lequel elle s’est fondée pour prononcer l’exclusion. Il donne certes des droits et impose des obligations aux particuliers, mais il est caduc car n’a jamais été approuvé par l’État. De surcroît, l’Exécutif n’avait pas le pouvoir de décision qui est du ressort de son Service des domaines et bâtiments.

Comme si cela ne suffisait pas, les édiles se sont fait taper sur les doigts pour ne pas avoir laissé leur locataire s’exprimer sur les faits reprochés. Sans compter que la Municipalité s’est fondée, pour l’exclure, sur des déclarations orales d’un dénonciateur sans établir de procès-verbal et deux jours avant que cette personne ne dépose une plainte pénale.

La Municipalité battue à plate couture a dû verser en outre 1000 francs au locataire qui, pour l'heure, pourra continuer à cultiver tomates et radis. «Nous avons décidé d’arrêter ici les frais et de ne pas nous tourner vers le Tribunal fédéral. Vaincu seulement sur la forme, nous n’avons aucune chance de l’emporter», résume Alain Gilliéron. Le syndic avertit néanmoins que «le règlement des jardins familiaux sera modifié et que nous allons nous montrer plus vigilants.» Il faut savoir cultiver son jardin.