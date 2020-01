«Je ne veux pas croire que ça puisse être criminel»

Au téléphone, on sent qu’il oscille entre l’hébétude à la suite du choc et cette part rationnelle en lui qui dit: «Il n’y a pas mort d’homme, personne n’a été blessé.» Guillaume «Toto» Morand, candidat au Conseil d’État, a vu la villa qu’il occupe depuis dix-sept ans à Épalinges partiellement détruite par le feu, le 31 décembre au matin. La maison était vide lorsque l’incendie s’est propagé.

«Nous étions absents depuis le 25 décembre; nous avions juste fait un saut le 30 au matin pour prendre deux ou trois choses en vue du réveillon», raconte l’entrepreneur, père de deux enfants de 5 et 7ans.

Toto Morand a été averti le 31 en fin de matinée. «C’est un neveu qui a prévenu les pompiers en voyant de la fumée depuis chez ma mère, dans la maison voisine. Ils sont intervenus rapidement. Tout le monde a fait du très bon boulot.»

Du bon boulot, seulement voilà: la charpente a notamment été détruite dans le sinistre. «Je venais de terminer des travaux à l’extérieur ainsi que l’isolation de la dalle qui sépare le toit de l’habitation, raconte le candidat du Parti de rien. C’était de la fibre de bois, ce qui a aidé le feu à se propager.»

Le salon et la salle à manger ont été ravagés, meubles et vêtements sont recouverts de suie, les plantes sont mortes… «Avec le brouillard autour, je ne vous raconte pas l’ambiance», résume le défenseur victorieux de la forêt du Flon.

«Je vais respecter mes engagements. Un incendie, ça peut arriver à tout le monde»

Peut-il envisager un acte criminel, lui qui avait déjà reçu des menaces à l’époque de l’initiative antiminarets? «Non je ne veux pas croire que cela puisse être possible.» Du côté de la police, on confirme qu’une enquête est en cours et que les causes de l’incendie n’ont pas pu être déterminées à ce stade. «La police scientifique y travaille, explique Pascal Fontaine, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Les deux pistes envisagées sont celles d’un problème technique ou d’un acte criminel.»

Cet événement et ses conséquences sont-ils susceptibles de remettre en question la candidature au Conseil d’État de Toto Morand? «Sonné», l’entrepreneur, qui loge provisoirement chez sa mère avec sa famille, se laisse jusqu’au 6 janvier pour «reprendre le dessus». «Je ne veux pas jeter l’éponge. Un incendie, ça peut arriver à tout le monde. Ça va chambouler la donne parce qu’il y aura beaucoup de choses à faire, notamment sur le plan administratif. Mais je vais respecter mes engagements. Quand on sait ce qui se passe au Yémen en matière de catastrophe humanitaire, par exemple, ça aide à relativiser.»

Ces prochains jours, la famille du lésé commencera à vider la maison pour que les gravats puissent être évacués. «C’est un peu spécial comme début d’année», concède Toto Morand.