Jeune policière frappée peu après son entrée en fonction

Les faits se sont déroulés lundi 1er avril. Aux alentours de 23 h, une patrouille de l’Association Police Lavaux (APOL) est appelée sur la route de Lavaux, à Lutry, «auprès de quelqu’un qui n’est plus en état de se déplacer normalement», rapporte le commandant Eugène Chollet. «Visiblement, cette personne avait consommé de multiples produits. Elle a commencé à s’énerver puis a violemment frappé notre agente. Cette dernière souffre d’un hématome en dessous de l’œil», poursuit celui qui a été promu lieutenant-colonel en janvier et qui prendra sa retraite au 31 décembre.

L’individu est interpellé puis remis à l’équipe médicale, chargée d’évaluer son état et de décider d’un éventuel transfert au CHUV. Ça n’est finalement pas le cas et il passe la nuit au poste avant d’être conduit, le lendemain, au Ministère Public de l’Est vaudois. «Une plainte a été déposée par notre agente pour violences à l’encontre d’un fonctionnaire. La procédure est désormais en cours et il n’est pas possible de donner davantage de détails», indique Eugène Chollet. Il ne donnera donc aucune indication sur l’auteur des faits.

Habitué à parler de «région privilégiée» quand il évoque le périmètre d’action de ses troupes, le commandant concède que sa jeune agente ne sera peut-être pas (tout de suite) du même avis. En effet, cette dernière vient de sortir de l’Académie de police de Savatan «où elle a brillamment réussi ses examens». Elle a pris son service à l’APOL le 26 mars, soit six petits jours avant cette intervention.

Présenté mercredi soir, le rapport annuel du corps de police montre tout de même une année 2018 dans la lignée des précédentes. Le commandant annonce que les plus fortes progressions concernent les malversations informatiques, passées de 6 à 21 entre 2017 et 2018, et la défense publique (stationnement sur une place privée dénoncée par le propriétaire), de 265 à 455 sur la même période. (24 heures)