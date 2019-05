Jugement accablant pour un psy qui surfacturait

«Malgré une situation financière enviable et une profession dont on pouvait attendre une certaine éthique, il a triché quotidiennement à de nombreuses reprises avec un aplomb égoïste.» Et d’ajouter: «Tant durant l’instruction qu’au début de son procès, il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience.» Le Tribunal correctionnel de Lausanne a rendu un jugement accablant à l’encontre d’un psychothérapeute qui avait surfacturé systématiquement son travail durant plusieurs mois et inventé des prestations.

L’accusé a admis les faits, mais il a soutenu en vain qu’il ne faisait qu’appliquer les directives du centre de psychothérapie qui l’employait. Si la plainte pénale déposée contre ce centre s’est soldée par un classement, les juges observent qu’il y a, dans cette histoire, «une part de responsabilité de la hiérarchie» en matière de contrôle des factures.

L’intéressé avait par ailleurs ouvert en parallèle un cabinet indépendant, en association avec un psychiatre du centre. Ce médecin, qui figurait aussi sur le banc des accusés, a quant à lui été acquitté des mêmes infractions. Rien n’indiquait qu’il avait lui-même fait de la surfacturation.

L’affaire avait éclaté fortuitement en été 2013, lorsqu’un début d’incendie dans le centre de psychothérapie avait donné lieu à un contrôle des soignants et des patients présents sur le site. Une analyse plus fouillée des données recueillies avait permis de constater que le badge d’accès de ce psychothérapeute indiquait des temps de présence moins nombreux que ce que laissait croire le nombre de prestations facturées.

L’intéressé a mis en cause la fiabilité du système de badge, mais les juges ont balayé cet argument. Il n’a pas été davantage entendu quand il a plaidé l’erreur de saisie pour expliquer comment des dizaines de factures, concernant plusieurs patients, ont été établies alors qu’il était en vacances à l’étranger avec son compagnon.

La Cour considère que l’escroquerie, qui nécessite que l’accusé ait procédé par astuce pour être retenue, ne fait aucun doute: «Il a induit en erreur les assurances et ses patients. On voit mal comment l’assurance pourrait examiner la réalité des prestations si elle n’a pas de soupçon. On peut encore moins l’attendre de la part des patients vu la complexité de la tarification et le domaine dans lequel cela se situe.»

L’accusation de concurrence déloyale a été abandonnée, notamment parce que «le lien entre le patient et le soignant est plus important que celui avec le centre de soins». Le psychothérapeute a écopé de 18 mois de prison avec sursis pendant 5 ans. Il a partiellement remboursé la caisse des médecins. Le décompte précis du préjudice envers les assureurs sera traité par la justice civile.

Plus que la lourdeur de la peine, c’est l’inscription au casier judiciaire d’une condamnation pour de tels faits, commis dans l’exercice de sa profession, qui pèse. Cela risque de se traduire par une sanction de la Santé publique. (24 heures)