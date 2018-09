L'Apothèque du Jorat voit son installation freinée

La pépinière pousse moins vite que prévu. Récemment déménagée de Poliez-Pittet à Jorat-Mézières, l’Apothèque du Jorat voit une partie de son installation contrariée. «Deux jours après nos portes ouvertes, en mai, nous avons reçu la visite de deux personnes qui ont commencé à prendre des photos des lieux sans même se présenter, raconte Gwendoline Rubin, l’une des patronnes. Il s’agissait visiblement du Service du développement territorial (SDT) du Canton. Ils nous ont expliqué que nous n’étions probablement pas en règle.»

Peu après cette visite surprise, l’Apothèque reçoit un courrier de l’État lui demandant de détailler ses constructions. «Nous devions également indiquer, par exemple, les pourcentages de culture en pleine terre et hors-sol», précise Gwendoline Rubin. «Les installations réalisées n’ont pas été soumises à autorisation cantonale, alors qu’elle était nécessaire», constate aujourd’hui Patrick Genoud, conseiller en communication du SDT. Celle-ci doit en effet être délivrée aux communes pour toutes les constructions agricoles situées hors des zones à bâtir. «Nous avions compris qu’il s’agissait uniquement de cultures et de jardins, ce qui n’est pas le cas», justifie Patrice Guenat, syndic de Jorat-Mézières.

Depuis, le dossier est en cours d’instruction au Canton. «Aucun nouvel aménagement ou construction ne peut être effectué dans l’attente de notre prise de position», prévient Patrick Genoud. Embêtant pour l’Apothèque qui prévoyait d’accueillir rapidement des visiteurs sur son nouveau site. «Beaucoup de gens qui ont participé au financement participatif attendaient de pouvoir bénéficier des contreparties, notamment des visites, mais nous allons devoir les repousser à l’année prochaine. Nous voulons accueillir le public dans une bonne énergie et dans une pépinière fonctionnelle et aménagée», explique Gwendoline Rubin. Or, il reste à finir l’étang, à construire un ombrarium d’appoint, à aménager des cultures de tisanes ou encore un potager maraîcher.

À noter que ce contretemps ne concerne que les constructions et que les responsables peuvent s’occuper normalement des 80 espèces de plantes aromatiques et médicinales dont ils disposent. (24 heures)