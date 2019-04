L’Auberge Communale d’Échandens propose ses mets à deux vitesses

À Échandens, les convives ont le choix entre la salle de restaurant et le café, avec deux cartes distinctes qui offrent quelques détails concordants. L’idéal est de s’installer côté bistrot et de jongler avec les mets concoctés par Olivier Gandillon, cuisinier qui a commencé sa carrière chez Fredy Girardet, avant de poursuivre principalement chez des anciens de Crissier. Sa cuisine traditionnelle soigne la provenance des produits, la précision des cuissons et les mariages intelligents de saveurs.

La terrine de lièvre, cernée d’une barde de lard, a illuminé l’apéritif. On y découvre quelques morceaux de gibier enveloppés d’une farce goûteuse passée à la grille fine et parsemée de pistaches et de pignons. Dès la première bouchée, on comprend que le chef sait doper les papilles.

Il le confirme en composant, pour la carte du restaurant, une jolie assiette de tagliatelles al dente crémées et parfumées à la truffe d’été. Elles abritent de gros dés de ris de veau dorés et moelleux et des cubes de cardon frais qui résistent juste ce qu’il faut sous la dent. Une superbe association. La cigale de mer, dodue, rôtie, dont la chair reste translucide, juteuse, est relevée par un délicieux jus safrané et entouré d’une julienne de légumes.

Parcourons la carte du Café pour y découvrir des rouelles de rognon de veau. Olivier Gandillon a renoncé à la sempiternelle sauce à la moutarde pour associer cet abat parfaitement cuit à la goutte de sang à un fond de veau enrichi d’échalotes rôties, et surtout confites. Sa demi-glace est maison! Ajoutons aux garnitures un gratin dauphinois savoureux se mariant avec bonheur au petit jus de veau.

Mais on craque surtout pour la langue de bœuf nappée d’une sauce aux câpres. Sa texture crémée rappelle un suprême, mais elle manque d’un soupçon de jus de citron et on pourrait souhaiter des câpres un peu plus nombreuses.

Au dessert, la tartelette aux pommes caramélisées est vraiment originale. À ne pas confondre avec une tarte fine. Les fruits ont confit dans le beurre et le sucre, à la manière de la garniture d’une tatin, et garnissent un fond sablé d’une grande élégance.

(24 heures)