L’EPFL n’est plus seule à la barre de l’ambitieux Human Brain

L’éventualité était dans l’air depuis quelque temps, c’est désormais une réalité: le Human Brain Project (HBP), déjà décentralisé à Genève, est de moins en moins vaudois. L’EPFL, qui assurait jusque-là la coordination de cet ambitieux projet de recherche sur le cerveau né sur son campus, n’est plus seule aux commandes. Six pays se partagent désormais la gouvernance de l’immense consortium estampillé navire amiral de la recherche par la Commission européenne. «Nous ne sommes plus tout à fait au centre du projet au sens où nous allons bientôt cesser de le coordonner officiellement; cependant nous continuons à en faire partie, et ce de façon importante. Le projet a passablement changé depuis sa création, il est normal que la gouvernance s’adapte», confirme Gérard Escher, conseiller auprès de la présidence de l’EPFL.

Fronde internationale

Pour comprendre, il faut remonter à l’été 2014, lorsqu’une fronde internationale s’insurge contre la gouvernance du projet et ses orientations. La Commission européenne se saisit du dossier, tape du poing sur la table et dissout la gouvernance d’alors pour en imposer une nouvelle. Scientifiquement, le remaniement remet en selle les neurosciences cognitives, tandis que la dimension «simulation du cerveau», du neuroscientifique controversé Henry Markram, est reléguée au second plan. Jadis unique but du HBP, elle devient l’un de ses six principaux objectifs. L’EPFL n’est dès lors plus responsable du contenu scientifique de l’ensemble, mais en conserve seule la coordination. Du moins jusqu’à vendredi dernier.

«À l’époque, en 2015, nous avions subi le recalibrage. S’y est ensuite ajoutée la pression de l’Union européenne (UE) pour une gouvernance européenne; nous y avons consenti pour le projet. Et cela nous soulage. Nous préférons partager la coordination d’un dossier qui n’est pas uniquement porté par l’EPFL. D’autant qu’à long terme c’est une bonne chose pour le HBP», assure Andreas Mortensen, directeur général ad interim du Human Brain Project et vice-président de l’EPFL. Et d’ajouter que ce remaniement, voulu de longue date, vise surtout à bâtir une structure stable qui puisse perdurer au-delà de la décennie de financement, à l’horizon 2023.

Punition de Bruxelles

En creux, il faut aussi comprendre que les technocrates de Bruxelles étaient réticents à confier un aussi gros paquebot – et le milliard qui l’accompagne – à la Suisse après le vote du 9 février 2014. Et que l’incertitude qui plane autour des discussions entre Berne et l’UE sur les programmes de recherche européens n’aide évidemment pas. Dans un autre registre, si les responsables de l’EPFL confient un certain soulagement à partager la gouvernance du HBP, c’est aussi pour ne plus être seuls à encaisser les critiques. Il faut dire que le projet, en proie à de nombreuses crises par le passé, compte son lot de détracteurs. Il est donc plus confortable de ne plus être seul entre le marteau (la Commission européenne) et l’enclume (les milliers de scientifiques du projet). Dans le détail, le HBP est désormais coordonné par six pays européens, chacun représenté par une institution académique: l’Allemagne (Centre de recherche de Jülich), la France (CEA), l’Espagne (Université polytechnique de Madrid), la Suède (Institut royal de technologie), la Norvège (Université d’Oslo) et la Suisse (EPFL). Nom de code de cette nouvelle association: EBrains, le «E» pour «Europe».

Pour éviter au projet de trop se disperser, la première mission de la nouvelle association est de trouver un directeur général. Une annonce en ce sens sera publiée dans la presse économique prochainement. «Nous cherchons quelqu’un, pas forcément un scientifique, avec de la poigne, de la vision et de l’expérience pour unifier et gérer une entité de cette envergure. Une personne qui soit capable de réunir tous les acteurs et toutes les approches concernées pour les intégrer dans une grande plateforme commune et ouverte à toute la communauté scientifique, se positionnant comme acteur phare dans la mouvance vers l’open science, à savoir la science ouverte et accessible à tous», détaille Andreas Mortensen, qui assure l’intérim de ce poste depuis quelques mois.

Simulation du cerveau

C’est sous la direction du futur CEO que sera gérée la septième des dix tranches de 150 millions dévolues au HBP. À lui de mener le chantier scientifique et ses six portails technologiques qui doivent fournir aux scientifiques les outils pour mener à bien leurs recherches. De son côté, l’EPFL entend se concentrer sur ce qu’elle est encore seule à gouverner: le Blue Brain Project. Hébergé au Campus Biotech et dirigé par Henry Markram, le projet national, à qui la Confédération alloue 20 millions par an, ambitionne de simuler le cerveau sur un superordinateur. «Cela avance bien chez la souris, étape importante du voyage. Et le cerveau humain, but ultime, est bien sûr toujours au programme. Il faut donc investir et renforcer le projet pour qu’il devienne un succès scientifique. Avec le même objectif que pour le HBP: qu’il perdure au-delà de la décennie de financement», concluent les deux responsables.