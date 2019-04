L'Eglise des Croisettes cédée pour 1 franc symbolique

C’est le bâtiment emblématique d’Épalinges, perché sur une colline. L’église des Croisettes est d’ailleurs à ce point liée à la commune qu’elle figure sur ses armoiries. Et pourtant: l’édifice construit en 1661 par Leurs Excellences de Berne appartient à la Ville de Lausanne. Mais peut-être plus pour longtemps… Les deux communes se sont mises d’accord pour une opération immobilière à 1 franc symbolique: Lausanne va vendre l’église à Épalinges. Un préavis dans ce sens sera prochainement soumis aux élus de la capitale vaudoise.

Le document permet de régler des dossiers qui sont en discussion depuis plusieurs années. «Les solutions trouvées s’inscrivent dans les bonnes relations entretenues entre les deux collectivités», assure la Municipalité de Lausanne. Il s’agit donc de céder l’église des Croisettes, utilisée tant par les paroissiens lausannois que par les paroissiens palinzards. Pour Lausanne, l’avantage est d’être libérée des charges annuelles d’entretien du bâtiment ainsi que des futures charges de rénovation. Quant au prix, à savoir 1 franc symbolique pour l’église, Épalinges le revendique s’agissant d’un bâtiment d’utilité publique et qui n’a pas de valeur sur le marché.

Pour Épalinges, l’avantage est de devenir propriétaire d’un bâtiment «historique et symbolique» de la commune, dans un état de conservation «remarquable» puisque rénové en 2012 pour 660'000 francs et classé monument historique (note 2).

Il s’agit également de céder dans la foulée les deux parcelles qui entourent l’église, soit une surface totale de 19'000 m2 actuellement propriété pour moitié de Lausanne et d’Épalinges. Il est convenu que ces parcelles ne pourront être utilisées que pour réaliser le but poursuivi, à savoir protéger le site et le point de vue de l’église. Une réserve est prévue permettant à Épalinges d’ouvrir un cimetière à son usage. Le prix de vente de la demi-part lausannoise est fixé à 955'950 francs. À noter que Lausanne pourra toujours utiliser l’église des Croisettes pour ses paroissiens sans frais, alors qu’aujourd’hui les deux Communes se partagent les frais d’exploitation et d’entretien. (24 heures)