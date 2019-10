L'Espace 44 où s'égaillent les élèves des Bergières

Autour de la table de ping-pong, ça tourne vite, dans un vacarme assourdissant. Jean-Paul Bittar, animateur, émerge comme un Neptune au milieu des jeunes têtes en mouvement. Ils sont une soixantaine à fréquenter le centre. L’image est chaleureuse et tranche avec l’aspect inamical du béton borgne dans lequel est installé l’Espace 44.

Pourtant, le Centre d’animation socioculturel des Bergières, qui occupe ni plus ni moins que l’abri de protection civile du collège, a été soigneusement repeint et redécoré au fil des décennies. À ses débuts, l’endroit était un haut lieu de la culture rock et punk lausannoise, à l’enseigne du Régional Rock. De nombreux groupes locaux s’y sont formés, avant de s’«exporter» du côté de Grand-Vennes en même temps que leur animateur, Gérard Leuba.

Le centre travaille en cohérence avec le réfectoire du Collège des Bergières, où il assure la surveillance des enfants. À midi, le moniteur Chaminda Maillardet, qui travaille avec les animateurs, se tient là, en sentinelle bienveillante. «L’équipe de cuisine a bien assez à faire et ne peut pas s’occuper d’être dans la salle pendant les repas», explique-t-il.

Mais Chaminda Maillardet ne parle pas de surveillance des élèves. Il préfère le terme de «régulation», qui implique davantage d’engagement de la part de l’adulte. Cette rentrée, les enfants inscrits pour les repas ont en majorité entre 10 et 11 ans. À la grande table, six garçons se dépêchent de manger: «Après, on va jouer dehors!» Vladimir, Tomas, Shams, Luca, Iker et Mattis préfèrent une partie de cache-cache «dans le périmètre du collège», comme le précise Vladimir, plutôt que de s’enfermer dans le centre.

En ce début de septembre, il fait encore chaud. Maïssam et Alicia, quant à elles, vont rejoindre l’abri une fois leur assiette terminée.

Pas de téléphone à table

Alors que nous discutons au milieu des bruits de fourchettes, le regard de Chaminda Maillardet erre discrètement sur la salle. Il s’interrompt d’un coup et s’approche prestement mais doucement d’un jeune garçon.

«Notre rôle est éducatif; ce n’est pas juste du gardiennage. Parfois nous faisons le travail des parents, même si la plupart des enfants sont bien éduqués»

Le moniteur lui rappelle qu’à ce moment de la journée il ne doit pas sortir son téléphone. «Notre rôle est éducatif; ce n’est pas juste du gardiennage. Parfois nous faisons le travail des parents, même si la plupart des enfants sont bien éduqués.» Après l’école, le moniteur s’occupera aussi des devoirs pour ceux qui le demandent. Retour au centre. Linnie, 12 ans, finit son casse-croûte. Elle nous raconte qu’elle a fréquenté le centre régulièrement lors d’un cours de théâtre: «C’était superpassionnant, dit-elle. On a appris à improviser et à monter une pièce.» Derrière l’antichambre et la salle blanc et bleu où trône la table de ping-pong, une pièce peinte en rouge et noir creusée d’une fosse carrée fait office de scène.

Les décibels y sont tout aussi hauts. Un groupe d’élèves joue à la balle américaine avec une balle en mousse. Au mur, un avertissement, l’un des rares, d’ailleurs: «Tu n’es pas autorisé à prendre ton ami en photo sans son autorisation.» À vrai dire, peu d’élèves ont eu le temps de sortir leur appareil. Le jeu est roi en ce début d’après-midi. Chaminda Maillardet estime que ces moments de respiration sont fondamentaux. «On leur demande tellement de rester assis. Ils ont besoin de se défouler.»

Un enfant tape sur le clavier du piano installé à l’entrée dans un vacarme d’enfer. Jean-Paul Bittar et sa collègue Carole Gachoud racontent que les jeunes viennent à la fois de Pierrefleur, au nord, et de Prélaz, au sud. Le centre draine des familles de la classe moyenne qui font parfois preuve d’une belle solidarité. «Il y a des réseaux de familles qui s’organisent pour accueillir les enfants à midi à tour de rôle», évoque Carole Gachoud. Mais le quartier recèle aussi des gens plus isolés.

Aux yeux de Jean-Paul Bittar, il est important que l’équipe d’animation garde ses sens en éveil pour repérer ces personnes moins favorisées et tenter de les faire participer. «L’animation socioculturelle a pour vocation d’observer les dysfonctionnements de la société», plaide-t-il. Il déplore une tendance générale, encouragée notamment par la Ville, à l’organisation d’activités et d’événements propres à toucher le plus de monde possible. «Nous perdons de vue que l’activité des centres n’est qu’un prétexte pour entrer en contact avec les gens et non une vitrine pour les politiques de Lausanne.»

Il est 14 heures, l’Espace 44 se calme peu à peu. Les animateurs vont pouvoir savourer un peu de silence.