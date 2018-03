L’Espace Saint-Martin demande à la Ville d’éclaircir son avenir

Le Petit Salon porte bien son nom. De grands fauteuils dans lesquels s’enfoncer, des tables basses pour se rassembler et, ce jour-là, une bonne odeur de mafé au poulet. Comme tous les mercredis, les portes de l’Espace Saint-Martin, situé au 18 de la rue du même nom, sont grandes ouvertes. Prière simplement de laisser étiquettes et jugements à l’entrée. Rendez-vous hebdomadaire, le Petit Salon accueille ceux qui le souhaitent pour un repas à prix libre. Cette semaine, ils sont une vingtaine à en profiter, d’autres passent simplement prendre un café, dire bonjour ou patientent avant le cours de français qui suivra. Ils ont 20, 30 ou peut-être 40 ans, ils sont Suisses, Érythréens ou peu importe.

C’est la raison d’être de l’Espace Saint-Martin, structure purement artistique à l’origine et désormais pensée comme un «lieu de vivre ensemble» où culture et social n’ont plus besoin d’être dissociés. En témoigne la cohabitation du Petit Salon avec des résidences artistiques, des expos, des bals intergénérationnels ou encore du yoga et du sport.

Censés partir fin avril

Sauf que le 18 de la rue Saint-Martin sera bientôt rasé pour laisser place à l’immeuble social municipal, regroupant hébergements d’urgence, logements sociaux et institutions comme la Soupe populaire. Un complexe que n’intégrera pas l’Espace Saint-Martin, actuellement au bénéfice d’un contrat de confiance, valable jusqu’au début des travaux du nouveau bâtiment.

«La dernière lettre de la Ville nous indique qu’il faudra partir fin avril mais nous ne savons toujours pas où aller, annoncent les membres du collectif qui gère le lieu. Nous dialoguons depuis plusieurs mois avec la Municipalité, mais c’est compliqué. Nos propositions de lieux sont restées lettres mortes et maintenant nous aimerions avoir une réponse.»

Trois lieux ont été ciblés dont l’un tient la corde, rassure la municipale des Logements et Gérances, Natacha Litzistorf. «Je suis désormais en attente d’une évaluation pour savoir s’il est décemment possible d’ouvrir cet espace. C’est l’un des sites proposés par le collectif. Il est à Lausanne, pas dans l’hypercentre mais il pourrait être assez magique. Reste à analyser l’état des bâtiments.» La réponse pourrait tomber dans les jours à venir.

Pas certains de poursuivre leurs activités il y a encore un an, les membres du collectif sont désormais convaincus que le lieu doit survivre. Et pour cause, «il remplit pleinement son objectif, les gens viennent même quand il n’y a pas d’activité, juste pour passer un moment». Chiele et Mikile, Érythréens tous les deux, font partie des habitués. Assis sur un canapé, ils racontent un lieu qu’ils fréquentent depuis plus de deux ans. «On vient le mercredi ou le week-end pour rencontrer d’autres personnes, pour jouer au baby-foot ou faire du sport. Il n’y a pas vraiment d’autre lieu comme celui-là dans la région.»

Installée en face d’eux, Gaia a découvert l’Espace Saint-Martin en pratiquant le yoga dans une pièce adjacente. «Je suis de passage à Lausanne alors je viens manger là. C’est superbon et je préfère donner de l’argent ici plutôt que dans une chaîne de restauration, explique la jeune femme. D’ailleurs, je les suivrai quand ils déménageront, c’est un super collectif et un lieu pensé pour inclure toutes les populations.»

Inclassables

Une visée plurielle qui, à en croire les responsables, déstabilise un peu la Ville. «Ils ont de la peine à nous mettre dans une case mais, justement, on ne veut pas être figés, on ne veut pas choisir entre culture et social. La Municipalité constate qu’on a beaucoup évolué et a peur que ça change encore trop à l’avenir. Mais on ne veut pas être récupérés, on veut garder notre liberté, c’est ce qui permet de créer de nouvelles normes.» «La programmation leur appartient et peut-être qu’un déménagement leur permettra d’évoluer encore, de varier le public cible et les actions», semble répondre Natacha Litzistorf, vantant une structure «tournée vers le bien commun plutôt que vers l’entre-soi».

D’autant que ce fonctionnement semble porter ses fruits, puisque les repas du mercredi peuvent rassembler jusqu’à soixante personnes, sans parler des autres événements. Chaque semaine, Andom vient d’ailleurs d’Yverdon, spécialement pour le Petit Salon. «Pour le contact humain, pour croiser des gens qui m’aident à m’améliorer en français mais aussi pour apprendre sur les institutions et sur le fonctionnement de la Suisse et du canton de Vaud.» (24 heures)