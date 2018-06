L'Espace Saint-Martin trouve un point de chute au Flon

Contraint au déménagement par le chantier du futur immeuble social de la Ville de Lausanne, l’Espace Saint-Martin (anciennement situé au 18 de la rue du même nom) craignait de ne trouver aucun local susceptible d’accueillir ses activités. C’est finalement chose faite, puisque le collectif qui gère le lieu s’installera cette semaine dans un bâtiment communal de la rue des Côtes-de-Montbenon. Plus précisément au numéro 15 dans les anciens locaux de l’association Vogay, récemment partie du côté de Pépinet.

Pensé à l’origine comme un espace d’expérimentation artistique, l’Espace Saint-Martin s’est depuis ouvert au champ social pour devenir un lieu d’accueil au sens large. Son arrivée dans un local plus petit que l’ancien questionne la continuité de ses activités. «Il est difficile de savoir ce qui va se passer, nous devons l’investir et y réfléchir mais l’objectif n’est pas de reproduire exactement ce que l’on faisait avant, annonce Adrien, l’un des membres du collectif. Nos activités dépendront aussi des apports extérieurs, nous souhaitons conserver l’esprit d’ouverture qui a forgé l’identité du lieu.» Désormais coupée de la rue Saint-Martin, la structure changera de nom. Elle pourrait ouvrir dans le courant de l’été.

Aux Côtes-de-Montbenon, le collectif pourra compter sur un espace extérieur, en bordure de la forêt du Flon. Une convention de prêt à usage est finalisée avec la Ville et Mobimo SA, propriétaire du terrain en question. «Le Service des Parcs et Domaines les accompagnera pour l’aménagement de ce jardin», précise la municipale Natacha Litzistorf. Cette dernière admet «un coup de cœur» pour ce collectif qui «a toujours le bien commun en tête et qui respecte les institutions. Ils ont compris que les liens avec la Ville n’étaient pas toujours contre-productifs et que chacun pouvait conserver son âme et sa liberté».

Ce point de chute est néanmoins temporaire puisque les locaux sont voués à la démolition dans le cadre du chantier du futur tram. «Le fait de changer de site permet peut-être de créer des opportunités mais ça reste une situation inconfortable. Nous sommes heureux d’avoir trouvé une solution mais il est inquiétant de voir à quel point les espaces associatifs disparaissent du centre-ville au bénéfice de locaux commerciaux», souligne Adrien. (24 heures)